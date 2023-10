Afrique: UIP - La délégation algérienne tient des rencontres bilatérales à Luanda

ALGER — La délégation algérienne participant aux travaux de la 147e Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP) a tenu, à Luanda (Angola), des rencontres bilatérales avec les représentants des Parlements de nombre de pays, lors desquelles les deux parties ont "évoqué les questions d'intérêt commun", indique samedi un communiqué du Conseil de la nation.

En marge des travaux de la 147e AG de l'UIP, tenue du 23 au 27 octobre à Luanda (Angola), la délégation des deux chambres du Parlement algérien a tenu une rencontre bilatérale avec le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale bélarusse, lors de laquelle "les deux parties ont échangé les vues autour des questions d'intérêt commun et passé en revue les voies et moyens de renforcer la coopération, la coordination et l'échange de visites et d'expériences entre les Parlements des deux pays", précise le communiqué.

La délégation algérienne a, en outre, tenu une rencontre bilatérale avec le président du Parlement de la Sierra Leone, ainsi que la délégation l'accompagnant, lors de laquelle les deux parties "ont évoqué les différents défis qui se posent en Afrique en matière de sécurité, de développement et de stabilité" et "ont exprimé leur disposition à examiner les possibilités de coopération bilatérale dans le cadre des mécanismes de la diplomatie parlementaire".

%

A cette occasion, le vice-président du Conseil de la nation, chef de la délégation algérienne, Mohamed Redha Oussehla, s'est entretenu avec le président de la Commission de la coopération à l'Assemblée délibérative du peuple de l'Indonésie, avec lequel il "a passé en revue les relations historiques unissant les deux pays", saluant à ce propos "le prolongement positif de ces relations dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et des principes du Mouvement des non-alignés (MNA)".

Il a été procédé également "à l'examen de l'actualité internationale et dans le monde musulman" et "les développements tragiques à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés suite à l'agression sioniste inique". Les deux parties "sont convenues de poursuivre la coordination et de maintenir les positions unifiées à l'égard de la cause palestinienne juste en la défendant dans tous les fora parlementaires internationaux jusqu'à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale".

Dans le cadre de la coopération administrative et technique, le directeur général des services administratifs et financiers et des affaires des membres du Conseil de la nation, Ahcene Djouahra, a participé aux réunions et ateliers de l'assemblée des secrétaires généraux de l'UIP, tenue les 24 et 25 octobre, en vue d'examiner plusieurs questions dont "la définition de la démocratie représentative en temps de crises et la transformation numérique des Parlements".

Le représentant du Conseil de la nation a présenté un rapport, en sa qualité de rapporteur du Groupe arabe, sur un atelier de l'assemblée intitulé : "Relation de l'administration avec les parlementaires".

Les participants à la séance de clôture ont "adopté les décisions, rapports et autres documents examinés et enrichis durant les réunions des commissions permanentes", selon la même source.