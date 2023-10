Sénégal: Marseille - Gattuso évoque le manque d'efficacité d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr

Si l'Olympique de Marseille est à la traine en championnat, c'est bien parce qu'il ne gagne pas beaucoup. Et s'il ne gagne pas beaucoup, c'est en raison des nombreuses occasions souvent gâchées par ses attaquants.

Si Pierre-Emerick Aubameyang a été pointé du doigt ces dernières semaines, Gennaro Gattuso, l'entraîneur du club phocéen, n'épargne pas Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

En conférence de presse ce samedi, il a secoué les deux joueurs sénégalais.

« On parle d'Aubameyang mais depuis que je suis là, Ndiaye aurait pu en mettre 4 ou 5 aussi. Cela doit être appliqué dès l'entraînement, même devant la cage vide on doit être tueurs et ne pas 'déconner'. (...) J'ai dit à Sarr de se réveiller, de se rappeler ses qualités de vitesse qu'il exploitait en Premier League. Concernant Ndiaye, il a peut-être 10 ou 12 buts dans les jambes. Il ne doit pas perdre confiance et trouver son rythme. Il doit aussi s'habituer à jouer sur un côté alors qu'en Angleterre il était utilisé comme second attaquant. Mais avec de la confiance et de la continuité, il peut devenir un élément fondamental de notre attaque », a déclaré le coach italien.