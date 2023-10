Ile Maurice: «Le témoin n'a pas vu le 'train captain' provoquer des dégâts», dit l'ASP Ghoorah

Les débats sur la motion de remise en liberté du train captain, Imteeaz Tourabally, arrêté dimanche dans le sillage des incidents survenus la veille au Gran Konser à la Citadelle, ont eu lieu hier au tribunal de Port-Louis.

Accusé provisoirement de «damaging property by band» et «taking part in an unlawful assembly» , l'employé de Metro Express Ltd, s'est heurté à quatre objections de la police. L'assistant surintendant de police (ASP) Ghoorah, de la Major Crime Investigation Team (MCIT), a donné les raisons pour lesquelles le suspect ne devrait pas être libéré - sa propre sécurité, sa protection, le risque d'ingérence avec les témoins et de manipulation des preuves.

Contre-interrogé par l'avocat du suspect, Me Arshaad Inder, l'ASP Ghoorah, qui avait indiqué être en possession des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, a admis que le suspect n'avait pas été confronté à ces images mais qu'il avait été identifié par l'ASP Doomun,«un des 40 policiers présents au concert». «Mais ce dernier a-t-il vu mon client provoquer des dégâts au concert?» a demandé Me Inder. Ce à quoi l'ASP Ghoorah répondra : «Non, l'ASP Doomun a simplement évoqué la présence du demandeur sans dire qu'il l'a vu dans le feu de l'action (...) ou causer des dégâts.» Appelé à la barre, Imteeaz Tourabally a informé la cour qu'il respecterait les conditions du tribunal s'il est libéré. Après avoir entendu ces témoignages, la magistrate Shavina Jugnauth prononcera sa décision vendredi prochain.

%

Si la décision sur la motion de remise en liberté d'Anfaal Khodadin, un chauffeur de camion de 35 ans représenté par Me Shameer Hussenbocus, est aussi attendue le 3 novembre, les débats sur les motions des autres suspects n'ont pas pu avoir lieu hier et ils devront revenir lundi. En effet, Ajmal Imrit, 23 ans, a dû être transporté en clinique après avoir été pris d'un malaise. Un autre suspect, devant subir une intervention chirurgicale, devra revenir en cour à une date ultérieure. Irfaan Meerun, 27 ans, a lui été libéré sous une caution de Rs 25 000.

Deux nouvelles arrestations

À ce jour, 20 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Hier, la MCIT a interpellé un habitant de Terre-Rouge, Shezad Seeroo, 40 ans, qui a comparu au tribunal de Port-Louis hier après-midi sous une charge provisoire de «damaging property by band». Par ailleurs, jeudi, la MCIT Sud avait arrêté Walid Delbar, un habitant de Rose-Hill, âgé de 35 ans, qui a aussi été traduit en cour. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils sont retournés en cellule policière.