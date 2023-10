Ile Maurice: La conceptrice de produits Ameerah Kanowah met en garde contre les crèmes éclaircissantes

Ameerah Kanowah, conceptrice de produits cutanés, s'intéresse de près aux soins du visage et au maquillage. Elle met toutefois en garde contre les crèmes éclaircissantes et demande au public de ne pas se laisser berner par des publicités mensongères, tout en soulignant l'importance de protéger son capital cutané.

La demande pour les soins du visage à Maurice est en plein essor, en particulier lorsqu'arrive l'été et pendant la période des mariages. Ameerah Kanowah, directrice d'Amirah Skincare, qui conçoit elle-même ses produits, a remarqué une demande croissante pour les produits éclaircissants, les demandeurs étant des personnes âgées de 20 à 40 ans. Et ceux ayant plus de 40 ans et qui approchent de la ménopause se tournent souvent vers elle en raison des taches de pigmentation (melasma) apparaissant sur leur visage. Souvent, ces personnes optent pour des whitening creams , qui aggravent leurs problèmes de peau, dit-elle

Il y a toutes sortes de crèmes éclaircissantes sur le marché. Une utilisation prolongée de certaines de ces crèmes, dépendant de leurs composants, peut être néfaste pour la peau et pour la santé, souligne-t-elle. De nombreuses personnes ayant subi les effets indésirables de ces crèmes ont contacté Ameerah Kanowah pour lui demander son aide. Ces crèmes éclaircissantes peuvent faire beaucoup de tort, surtout celles contenant du mercure et qui sont en vente malgré les règlements. «Ces crèmes endommagent la peau et la rendent hypersensible. Les utilisateurs de ces crèmes éclaircissantes ne pensent pas aux conséquences.Parfois sur la boîte, les ingrédients ne sont même pas listés. Nous ne savons pas dans quelles conditions ces produits ont été fabriqués. Les gens perdent beaucoup d'argent à acheter des produits néfastes et qui causent du tort à leur peau» , dit-elle. Il faut, selon elle, que les autorités tiennent compte de ces produits si néfastes pour la peau et la santé.

La directrice d'Amirah Skincare encourage les hommes et les femmes à accepter leur teint naturel et à mettre en avant la santé de leur peau. «Il faut une campagne nationale pour que les Mauriciens acceptent leur teint et leurs imperfections.» Elle lance aussi un appel aux entrepreneurs. «Nous ne pouvons pas penser qu'au business. Il faut aussi avoir de la considération pour le client qui nous fait confiance. Le client est un humain comme nous et quand il achète un produit, il s'attend à obtenir satisfaction et non à avoir la peau du visage abîmée ou à développer un problème de santé... Si le client est satisfait du produit, il reviendra.»

Conceptrice de produits

Passionnée par les soins cutanés, elle conçoit elle-même ses formules depuis 2020, à l'issue d'une formation en Corée du Sud et en collaboration avec des professionnelles du pays. «Ces produits sont adaptés aux peaux tropicales, soit à notre climat. Les Mauriciens ont tendance à avoir la peau grasse. Ainsi que d'avoir des problèmes de peau comme des boutons. La manière dont nous mangeons est différente. Il nous faut un produit adapté à notre type de peau» , avance-t-elle.

Le premier produit qu'elle a conçu et lancé en 2020 était un sérum pour le visage. Celui-ci a été un succès. Depuis, elle a élargi son éventail de produits à une dizaine, offrant aux Mauriciens une gamme de soins pour la peau, allant des sérums aux crèmes solaires pour adultes et enfants, «tous certifiés et approuvés par la Food and Drug Administration américaine».

Le magasin Amirah Skincare se trouve au Kinoo Square à Port-Louis. Elle ne commercialise pas que ses produits mais aussi des produits de maquillage de qualité provenant notamment des États-Unis. Ameerah Kanowah a aussi noté que la demande pour de bons soins du visage s'accroît. D'ailleurs, son entreprise tourne bien et est en évolution. Outre les soins pour le visage, Ameerah Kanowah vient de concevoir un eye-liner et prépare actuellement un fond de teint. Elle prévoit d'exporter ses produits vers Dubaï et en Égypte dès l'année prochaine, marquant ainsi une étape importante dans son parcours entrepreneurial.