Ile Maurice: Sondage - PKJ serait-il mieux loti que les autres ?

Les résultats du sondage l'express-Synthèses publiés dans l'édition du vendredi 27 octobre seront certainement interprétés de façons différentes dépendant du penchant politique et partisan des lecteurs. Les fervents supporters de Pravind Kumar Jugnauth (PKJ) estiment déjà que «piti-la» - terme affectueux par lequel ils désignent leur chef - serait mieux loti que les autres hommes politiques. Mais la lecture du sondage s'avérerait un exercice compliqué.

Compliqué dans la mesure où on apprend que 68 % des sondés souhaitent voir émerger un nouveau leader politique. Bien vite, certains ont vu déjà un homme drapé dans une large et longue veste et portant des chaussures «plateforme» débarquant au château du Réduit. Cela, après la proclamation des résultats des prochaines élections générales pour faire part au Président de sa décision de former le prochain gouvernement.

Mais selon le sondage, qui pourrait bien former le prochain gouvernement ? On apprend que l'entente Rama Valayden-Nando Bodha obtiendrait 4 % des voix contre 2,6 % à Roshi Bhadain-Patrick Belcourt. Mais 36 % s'expriment en faveur de l'alliance PTr-MMM-PMSD dirigée par Navin Ramgoolam et 24 % à PKJ. Donc, pas de «plateforme» en images pour les cameramen de la MBC. Tenant compte du système first-past-the-post et des trois votes obligatoires sur le bulletin, l'alliance de Navin Ramgoolam est assurée d'une large victoire. Les résultats du sondage demandent toutefois une interprétation moins simpliste que cela.

%

D'autres facteurs entrent dans l'équation portant sur le choix d'un Premier ministre. Ce qui reste largement incertain quand on analyse le comportement politique des Mauriciens, c'est de savoir si des enjeux comptent dans le choix du parti ou l'alliance à soutenir dans la salle de vote ou plutôt l'adhésion à un parti politique. C'est à partir de ce postulat que les Mauriciens pourraient même apposer une croix sur un bananier-candidat aussi longtemps que le pié-banann est sponsorisé par le parti qu'ils affectionnent. C'est ainsi que des partisans du MSM, en regardant la télévision, ont pris des années à découvrir qu'ils avaient effectivement voté pour Anjiv Ramdhany, Vikash Nuckcheddy, Rameswar Doolub, Nand Prakash Ramchurrun, Ashley Ittoo et Kenny Dhunoo.

Néanmoins, si les enjeux comptent davantage que le réflexe de vot pié-banann , on comprend à partir du sondage que 70 % des votants sont principalement concernés par le coût de la vie, 45 % par la prolifération de la drogue et 43 % par la nécessité d'un salaire minimum plus élevé. Il s'agit là des trois principales préoccupations des Mauriciens.

À noter que deux facteurs reviennent à la gestion économique du pays. Ces préoccupations pourraient faire l'objet d'un engineering économique et monétaire que le gouvernement pourrait réaliser. On a assisté aux acrobaties auxquelles s'est livré le gouvernement pour régler les retombées de la pandémie de Covid-19. Quand les Mauriciens paient plus à la caisse des supermarchés ou que la roupie dégringole, c'est le gouvernement qui en bénéficie en encaissant davantage de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le gouvernement pourrait bien demander à la Banque de Maurice composée d'éminents chatwas à manipuler les cours de la roupie le temps d'une campagne électorale. Dans le pire des scénarios, le Premier ministre pourrait bien débarquer son ministre des Finances et en faire un bouc émissaire.

La drogue reste un problème majeur pour le gouvernement. Jusqu'ici l'opposition n'a pas dévoilé encore une stratégie de communication de grande envergure pour contrer le gouvernement sur ce problème majeur. Les conférences de presse et les meetings sont davantage favorisés par l'opposition.

Bien qu'acculé sur la drogue, le MSM pourrait bien exploiter à son compte un aspect particulier du sondage qui lui semble très favorable. En effet, on apprend que PKJ a été un Premier ministre plus performant que sir Seewoosagar Ramgoolam (SSR) et même sir Anerood Jugnauth (SAJ). En effet, PKJ recueille 23,3 % de votes comme Premier ministre le plus performant depuis l'Indépendance contre 23 % des votes à SSR. Par contre, SAJ est soutenu par 15,8 % des sondés contre 21,5 % à Navin Ramgoolam. Quant à Paul Bérenger qui a été Premier ministre pendant deux ans, il n'a impressionné que 14,4 % des sondés.

Une telle performance de PKJ semble être vraiment impressionnante. Son équipe de communication a-t-elle réalisé l'un des plus grands exploits politiques dans l'histoire du pays ? Ou faudrait-il mettre sur le compte de la MBC ce miracle de la propagande ? Efficace et productive comme toujours, la MBC ne manquerait pas d'exploiter divers aspects de ce sondage l'express-Synthèses pour assurer le rayonnement de PKJ et cela, dans un contexte où le compte à rebours pour les prochaines élections générales a été déjà activé.