Ile Maurice: Arijit Singh compte enflammer la scène

Les fans d'Arijit Singh sont excités car l'artiste indien le plus écouté sur Spotify depuis les trois dernières années a atterri à Maurice, hier. Et ce dimanche, 29 octobre, à 18 heures, le stade de Côte-d'Or sera le théâtre de son concert qui promet d'être extraordinaire et qui est organisé par Spelmedia. Plus de 10 000 personnes y sont attendues.

À l'arrivée d'Arijit Singh, hier, plusieurs personnes se sont précipitées pour voir leur idole de près. Les médias et les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos de son arrivée, attestant de sa popularité indéniable à Maurice. Un heureux fan, présent à l'aéroport, a eu la chance de le rencontrer en personne et d'obtenir de lui un autographe. L'express, qui est en partenariat avec Spelmedia, était également à l'aéroport et a publié des photos de son arrivée sur sa page Facebook. En seulement deux heures, ce post a reçu plus de 2 500 likes et 300 commentaires. Cela montre la popularité de l'artiste et l'impatience de ses fans à vouloir venir le voir et l'écouter en direct.

La venue d'Arijit Singh à Maurice a nécessité d'énormes investissements, notamment par rapport au cachet de l'artiste, la sonorisation et l'aménagement du stade. «L'attente a été longue pour que les fans voient en chair et en os l'auteur de Keshariya, chanson plébiscitée par toutes les radios lors du concours du Disque de l'Année 2022» , explique à l'express Shailen Sookha, directeur de l'agence Spelmedia.

Pour veiller à ce que le concert se déroule sans anicroche, Spelmedia déploiera au stade une équipe de 180 agents de sécurité. Les spectateurs auront également la possibilité de s'abriter sous des marquises en cas de mauvais temps et pourront ainsi profiter pleinement du concert en cas de pluie. La consommation de boissons alcoolisées sera strictement interdite à l'intérieur du stade. De nombreuses stations de restauration seront disponibles, proposant une variété de menus pour satisfaire tous les goûts.

Le concert d'Arijit Singh à Maurice sera d'une durée de deux heures et promet d'être une expérience musicale exceptionnelle. Préparez-vous à chanter à tue-tête car c'est accompagné de sa guitare que l'artiste interprétera en direct un répertoire musical étendu pour le plus grand plaisir de ses fans, dans une ambiance qui devrait être électrisante. Parmi les tubes incontournables, attendez-vous à être emportés par des chansons telles que Tum Hi Ho, Muskurane, Channa Mereya, Phir Bhi Tumko Chahunga, Ae Dil Hai Mushkil et Gerua, pour n'en citer que quelques-unes.

«Nous attendons avec impatience de vivre ce moment musical inoubliable en compagnie de tous les fans d'Arijit Singh», a déclaré Shailen Sookha. Si vous n'avez pas encore acheté votre billet pour cet événement extraordinaire, ne tardez pas ! Les derniers billets sont disponibles chez Mikado Tribeca Mall, sur maubook.com et sur le réseau Otayo. Pour plus d'informations, contactez le 5 500 3232.