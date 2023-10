Ile Maurice: Satisfaction affichée de l'opposition mais aussi du côté du gouvernement

Le sondage Synthèses/l'express publié dans notre édition de vendredi vient démontrer que l'alliance de l'opposition est en tête de liste dans les intentions de vote avec 36 % suivie du Mouvement socialiste militant (MSM) et ses partenaires avec 24,8 %.

Toutefois, le MSM à lui seul est en première position s'agissant de la préférence partisane - (De quel parti êtes-vous le plus proche, ou le moins éloigné ?) - avec 19,7 % suivi du Parti travailliste (PTr) avec 11 %, du Mouvement militant mauricien (MMM) avec 10,2 % et du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) avec 5,7 %. Réactions...

D'emblée, Arvin Boolell, le chef de file du PTr au Parlement, soutient que nul ne peut être indifférent et insensible face à un sondage. «Je ne me prononcerai pas si l'étude est biased ou pas mais nous au niveau de l'alliance, nous affichons de la satisfaction. Nous avons toutes nos chances de notre côté.»

Mais, dit-il, ce qui est inquiétant c'est le nombre de sondés qui «hésitent encore» dans la section les intentions de vote, soit 18,8 %. «Ce qui veut dire qu'il y a toujours une bonne partie qui est indécise et qu'il faut travailler encore plus dur.» Pour cela, explique le député rouge, il ne faut pas prendre les choses pour acquises et «err on the side of caution» en alignant de «bons candidats» , notamment. Mais une chose est sûre, fait ressortir Arvin Boolell, la confiance des Mauriciens est là et «le MSM de Pravind Jugnauth est en chute libre (...) mais nous au niveau de l'alliance nous sommes sereins et l'élément de confiance se fait sentir».

De son côté, Mamad Khodabaccus, secrétaire général du PMSD, parle d'un sondage qui vient confirmer qu'il y a un vrai malaise dans le pays, «cela saute aux yeux». Il souligne que pour redonner espoir à la population, il faut du changement et pour cela il faut un redressement à plusieurs niveaux, que ce soit la situation de la drogue dans le pays, le chômage ou encore l'inflation. «Quand une population n'a plus espoir, c'est grave pour un pays...»

Le Bleu explique être optimiste de voir que l'alliance de l'opposition devance tous les autres partis politiques et soutient que le chiffre pourrait encore augmenter car pour l'heure, il y a une partie de la population qui a peur d'afficher ses préférences. «Quand le Parlement sera dissous et que les élections seront annoncées, vous allez voir le vrai raz-de-marée.» Selon lui, le peuple n'oubliera pas la misère qu'il subit depuis 2016 avec ce gouvernement et fera tout pour montrer son ras-le-bol aux prochaines législatives. «Nous serons encore plus loin dans les sondages car les Mauriciens savent qu'il leur faut une nouvelle façon de vivre...»

Rajesh Bhagwan, député et secrétaire général du MMM, indique, lui, qu'il ne commente généralement pas les sondages dans la presse. «Je suis une personne de terrain et je crois dans le sondage sur le terrain, explique-t-il. Ce que je peux vous dire, c'est que le MSM de Pravind Jugnauth et ses partenaires coulent comme le Titanic depuis plusieurs mois déjà.»

L'élu du MMM affirme qu'il ressent le rejet du MSM au niveau de la population. «Je sens que l'on vit à nouveau ce qui s'est passé en 1995 lors des élections générales. Aujourd'hui, le MSM trouve sa place uniquement dans le journal télévisé de la Mauritius Broadcasting Corporation, qui a changé de nom et est devenu la PBC, la Pravind Broadcasting Corporation...»

Vikash Nuckcheddy, député du MSM dans la circonscription n°9 (Flacq-Bon-Accueil), est lui aussi très content du sondage. Le MSM est le parti qui a devancé tous les autres pour la préférence partisane. «Ou ti éna kit dout lor sa?» Il soutient qu'il se pourrait que l'alliance gouvernementale rattrape celle de l'opposition dans le futur avec les nombreux projets en cours, notamment celui des logements.

Du côté du gouvernement, nombreux sont doublement contents car Pravind Jugnauth (23,3 %) a dépassé sir Seewoosagur Ramgoolam (23 %), Navin Ramgoolam (21,5 %), sir Anerood Jugnauth (15,8 %) et Paul Bérenger (14,4 %) comme Premier ministre le plus performant depuis l'Indépendance. «Pravind Jugnauth a un avantage avec son âge. Il est politiquement jeune et l'on ne peut pas 'met tas lor li' comparativement à d'autres...»