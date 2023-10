Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Octobre 2023

Niger : Légitimité du Cnsp- Ce qu'en dit désormais les Usa

Les Etats Unis d'Amérique reconnaissent désormais que « le Président Bazoum a été déposé » et c'est « le Cnsp qui dirige le Niger », a déclaré, le jeudi 26 Octobre 2023, la Sécrétaire d'Etat américaine adjointe, chargée des affaires africaines, Mme Molly Phee, dans une conférence de presse qu'elle a animée avec des journalistes nigériens, par vidéoconférence. Tout en reconnaissant que le pouvoir du Président Mohamed Bazoum est déchu, la responsable diplomatique américaine insiste pour que les nigériens travaillent avec les Etats Unis et la Cédéao pour un retour à l'ordre démocratique.« Le temps est venu de parler avec vos partenaires dans la Région. Vous devez travailler avec nous », a lancé Mme Molly Phee à l'endroit des nigériens. (Source :Anp)

Mali : Corruption- Un ex- ministre des finances cité

Le dossier qui défraye la chronique actuellement est sans doute le dossier Securiport ou dossier de technologie a de sécurité aéroportuaire. C'est dans ce contexte que le procureur Mamadou Timo affirme le vendredi 27 octobre 2023 sur la chaîne Nationale que trois ministres qui étaient impliqués dans l'exécution de ce contrat, sa signature, et ensuite dans l'exécution du décret de ce dossier qui approuve le contrat au profit de ces partenaires étrangers ont été interpellés. Il faut rappeler que dans ce contrat entre Securiport et l'état, le prestataire devrait gagner 75 % et l'état malien 25 % (Source : abamako.com)

Sénégal : Rencontre entre Macky et Macron à l'Elysée- La coopération bilatérale au cœur des échanges

Le Président Macky Sall a été reçu à l'Elysée il y a quelques jours par son homologue français, Em­manuel Macron. Selon le service de communication de la Présidence, « l'échange entre les deux présidents a porté sur des questions de coopération bilatérale dont le Ter est aujourd'hui une des figures emblématiques ». La même source renseigne qu'ils « ont également échangé sur des sujets d'intérêt commun, africains et internationaux, et sur le suivi du Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial ». (Source : adakar.com)

Bénin : Marchandises destinées au Niger- Le port de Cotonou ne les reçoit plus

Depuis la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger suite au putsch du 26 juillet 2023, plus aucune marchandise ne quitte le port de Cotonou pour Niamey. Le Directeur du Port autonome de Cotonou (Pac) Bart Jozef Johan Van EENOO, annonce à travers un communiqué, la suspension des importations à destination du Niger. «Pour des raisons d'ordre opérationnel et de congestion, les chargements des marchandises après le 25 octobre 2023 aux ports d'origine à destination du Niger sont suspendus au port de Cotonou jusqu'à nouvel ordre », lit-on dans le texte. par le port de Cotonou. Les mille kilomètres qui séparent Cotonou de la capitale nigérienne sont assurés par les milliers de camions qui transportent les marchandises vers Niamey. (Source : acotonou.com)

Gabon : Justice- André Patrick Roponat maintenu dans ses fonctions de Procureur de la République 4 ans après

André Patrick Roponat a été maintenu dans ses fonctions de Procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, 4 ans après avoir succédé à Olivier Nzaou, selon le communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature présidé vendredi par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nduéma.A ce poste, André Patrick Roponat a été l'une des pièces maitresses de l'opération Scorpion qui a envoyé en prison Brice Laccruche Alihanga et ses hommes fin 2019.André Patrick Roponat est également au cœur de l'opération dignité lancée par les militaires au pouvoir. L'opération a placé sous mandat de dépôt l'ancienne Première dame Sylvia Bongo Ondimba et ceux que les gabonais appellent la « Young Team » ou les « Collégiens du bord de mer », appellation attribuée aux anciens collaborateurs immédiats de l'ex Président gabonais Ali Bongo Ondimba du fait de leur jeune âge et leur manque d'expérience. (Source : alibreville.com)

Guinée : Situation politique - « L'avenir est sombre… », alerte Fodé Oussou Fofana

Alors que la junte continue de vanter ses prouesses en deux ans de gestion à la tête de la Guinée, le vice-président de l'Ufdg voit plutôt des signaux inquiétants. Dr Fodé Oussou Fofana pense que les perspectives sont « sombres » pour la Guinée sous le Cnrd, acronyme de la junte militaire au Pouvoir depuis le 05 septembre. Pour étayer ses craintes, ce haut responsable de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo cite quelques exemples, qui caractérisent le régime du colonel Doumbouya. A savoir la confiscation des passeports diplomatiques des ministres, la convocation inopinée des Daf suivie de leur interdiction de voyage, les départs massifs des jeunes pour l'immigration, le manque de lisibilité dans la conduite du processus devant mener vers un régime civil.(Source :africaguinee.com)

Rca : Climat politique et sécuritaire- Ce que la cheffe de la Minusca recommande aux autorités

Elle a formulé la recommandation jeudi 26 octobre 2023 lors de l'assemblée général des Nations Unies.« Valentine Rugwabiza, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en Rca et cheffe de la Minusca, a présenté le 26 octobre, devant le Conseil de sécurité de l'Onu à New-York, un rapport sur la situation générale en Centrafrique. Dans ce rapport, elle recommande aux autorités centrafricaines la tenue d'un dialogue inclusif avec les leaders politiques de l'opposition et les responsables des groupes armés, en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays », a rapporté, vendredi, Radio Guira, la radio de l'Onu en Rca. Mme Valentine Rugwabiza, a aussi appelé à « une remobilisation de toutes les parties prenantes aux niveaux national, sous-régional et régional pour une mise en œuvre holistique de l'Accord politique de paix et de réconciliation ». (Source : abangui.com)

Côte d'Ivoire : Obsèques de Ouassénan Koné - L'heure de la douloureuse séparation...

Débutées le 18 octobre dernier, les obsèques du général de division, Gaston Ouassénan Koné, ont pris fin ce week-end, avec l'ultime et douloureuse séparation. C'est en effet le samedi 28 octobre que le fils du Hambol s'est séparé définitivement des siens, à Katiola, dans la stricte intimité familiale. Mais, cette inhumation a été précédée par une messe de requiem à la cathédrale Sainte Jeanne d'Arc de la commune. Ces funérailles seront clôturées par la messe d'actions de grâce qui se tiendra à l'église Saint Albert le Grand du Quartier résidentiel. (Source : fratmat.info)

Togo : Religion- Les évêques du Togo ont achevé samedi un séjour au Vatican.

Pendant la semaine, ils ont eu l'occasion de présenter le rapport de gestion des diocèses du pays. Ce pèlerinage quinquennal à Rome s'appelle 'Visite ad limina'. Il désigne la visite que chaque évêque fait périodiquement au Saint-Siège. Les évêques africains font ce pèlerinage tous les 5 ans. La visite ad limina est d'abord un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul. Elle permet également de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi qu'entre diocèses voisins et entre provinces proches. Au cours de la visite ad limina, les évêques rencontrent le Pape et les responsables des dicastères et congrégations. Les évêques togolais ont rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint Siège. (Source : alome.com)

Congo Brazzaville : Sommet des trois bassins- Place aux actions concrètes pour sauver la planète

Après le « One Forest Summit» tenu à Libreville en mars 2023, la République de Congo Brazzaville abrite actuellement le Sommet des Trois bassins, au cours duquel les acteurs du secteur environnement vont s'exprimer sur la question et proposer des pistes de solutions. S'exprimant le vendredi 27 octobre à Kintélé, lors de la réunion du segment ministériel sur le sommet des trois Bassins tenue dans le département du Pool en Congo Brazzaville , l'émissaire de l'Union africaine a dit la nécessité de passer à l'action concrète en vue de sauver la planète pour la génération actuelle et les générations futures. Pour cela, elle a appelé les participants à cette grande messe, à l'engagement en faveur de l'environnement, vital pour la planète. (Source : alibreville.com)