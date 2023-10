Afrique: Assemblée de l'UIP - La délégation marocaine s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale de transition de la République du Gabon

Rabat — La délégation marocaine participant à la 147ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire (UIP), tenue du 23 au 27 octobre dans la capitale angolaise Luanda, a tenu mercredi dernier, une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale de transition de la République du Gabon, Jean-François Ndongou.

Le responsable gabonais a présenté, à cette occasion, un exposé détaillé sur la situation politique dans son pays, assurant que les autorités de transition déploient tous les moyens pour garantir un retour rapide à l'ordre constitutionnel, à travers la mise en place de toutes les institutions de transition, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Après la formation du gouvernement de transition et de la Cour constitutionnelle de transition, l'Assemblée nationale et le Sénat, rassemblant les forces vives de la nation, ont été constitués, a fait savoir M. Ndongou, notant que le Premier ministre de transition a demandé à tous les citoyens de formuler des contributions écrites en préparation de la tenue d'un congrès national global dans les plus brefs délais.

Pour sa part, le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohammed Sabbari, qui a conduit la délégation marocaine à la 147ème Assemblée générale de l'UIP, s'est félicité des relations historiques excellentes liant le Royaume du Maroc et la République du Gabon, soulignant la position constante du Maroc quant au respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays.

Il a également salué la sagesse des forces vives du Gabon dans la gestion de la phase de transition, assurant que le Royaume est confiant que ce pays ami sortira de cette situation passagère dans les plus brefs délais.

M. Sabbari a, à cet égard, mis l'accent sur l'importance de renforcer davantage les relations de coopération et d'amitié dans tous les secteurs entre les deux institutions législatives, aussi bien au niveau bilatéral à travers l'activation du groupe d'amitié parlementaire et l'échange des visites, qu'au niveau des relations multilatérales, en poursuivant le soutien mutuel et en unifiant les positions dans les forums parlementaires internationaux à l'instar de l'UIP.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment des députés Mustapha Reddad, membre du groupe du Rassemblement national des indépendants et Omar Hejira, membre du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme.

Ont participé à cette réunion du côté gabonais Faustin Boukoubi, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, l'Amiral Gabriel Mali, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de transition, le député Aurélien Ntoutoume Mebiame et l'ambassadeur du Gabon en Angola, Guy Nambo Wezet.