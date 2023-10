Maroc: Errachidia à l'heure du 1er Forum de l'investissement de la région de Drâa-Tafilalet

Errachidia — Les travaux du 1er Forum de l'investissement de la région de Drâa-Tafilalet viennent d'être lancés à Errachidia avec la participation de nombreux acteurs et opérateurs économiques.

Cet évènement, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, vise à mettre en lumière les atouts économiques dont regorge la région de Drâa-Tafilalet

Co-organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Drâa-Tafilalet et le Centre régional d'investissement (CRI) à Errachidia sous le thème "Drâa-Tafilalet : Des secteurs pionniers et des horizons d'investissement prometteurs", ce forum se veut aussi une occasion de débattre des moyens de dynamiser l'investissement au niveau de la région.

Le directeur général du CRI de Drâa-Tafilalet, Allal El Baz, a mis, à cette occasion, en valeur les atouts économiques de la région de Drâa-Tafilalet, soulignant que ce forum ambitionne de faire connaître auprès des investisseurs les nombreux potentialités naturelles et humaines dont regorge la région, notamment dans les domaines du tourisme, l'artisanat, l'agriculture, l'industrie cinématographique, l'industrie minière et les services.

L'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre des efforts du CRI visant à contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du "Pacte national de l'investissement", qui vise la création de 500.000 emplois à l'horizon 2026 en mobilisant 550 milliards de dirhams, a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la section régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM Drâa-Tafilalet), Houssein Nassiri, a souligné que ce forum offre une plateforme permettant de réunir les conditions de partenariats économiques et de renforcer la compétitivité de la région en mettant en valeur ses potentialités économiques, naturels et démographiques.

Il a rappelé à cet effet que l'investissement constitue l'un des piliers de développement durable, en ce sens qu'il contribue à la création des richesses et des postes d'emploi aux jeunes compétences marocaines.

La cérémonie d'ouverture de ce forum de deux jours (27 et 28 octobre) a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre le Ministère de l'Industrie et du Commerce, la Wilaya de Drâa-Tafilalet, le Conseil de la région et le Centre régional d'investissement (CRI) pour la création de cinq zones industrielles ou dédiées aux activités économiques dans les cinq provinces de la région.

Au programme de ce forum, figurent des conférences-débats et et des ateliers autour de plusieurs thématiques, notamment "le marketing digital en tant que levier pour le développement de l'attractivité territoriale", "les ressources humaines: un levier pour la promotion des investissements à Drâa-Tafilalet" et "les moyens de développer les infrastructures industrielles à Drâa-Tafilalet".