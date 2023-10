Cote d'Ivoire: 1ère Édition d'actions Sociales Ville Durable - Cinq lauréats primés

Le Club Abidjan ville durable a honoré les cinq lauréats de la première édition de ses actions sociales, le 19 octobre, à l'Agora de Koumassi.

Sur une trentaine de candidatures, cinq associations et collectifs ivoiriens ont été récompensés. Il s'agit d'akwaba mousso, stop au chat noir, l'orchestre des amis de la musique d'Abidjan (Oama), la fédération Ivoirienne de Kickboxing, et l'association des Jeunes d'Abobo Sagbé. Chacune des associations lauréates a reçu une aide financière d'une valeur de 2 000 000 F CFA. Il faut souligner que le Club Abidjan ville durable s'est engagé pleinement à renforcer ses liens avec les lauréats, en offrant un soutien continu pour la réalisation de leurs projets. Ils sont désormais considérés comme des partenaires du Club.

Pour le président du Club Abidjan Ville Durable, Guillaume Herry, ces lauréats ont été choisis « en raison de leur impact significatif sur la communauté et la contribution à la promotion des valeurs chères au Club telles que l'exigence, la tolérance, la simplicité et l'impact ». Et d'ajouter que « les lauréats de cette année ont également été reconnus pour leur capacité à offrir de nouvelles perspectives aux communautés, en particulier aux populations vulnérables de la ville d'Abidjan ».

Le Commissaire Kouadio Roger, président de la fédération de King Boxing a dit « toute son admiration pour le club Abidjan Ville durable qui permet à des structures comme la leur, sans grand moyen d'aider à réinsérer des jeunes désoeuvrés à retrouver espoir, comme le jeune Cissé qui a pu intégrer le projet du métro d'Abidjan, après avoir été champion de Cote d'Ivoire de kickboxing ».

Actions Sociales Ville Durable (Asvd) est un concours qui a pour vocation de mettre en lumière et soutenir les initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire, souvent méconnus mais pourtant essentiels pour l'amélioration du cadre de vie. Il a été lancé en août dernier, suscitant un engouement important qui a permis de mobiliser de nombreuses Ong, associations et collectifs de quartiers, tous oeuvrant en faveur d'une ville plus durable.,Cet événement a enregistré la présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, le premier adjoint au maire de la commune de Koumassi, Narcisse Balé, du directeur Général de L'Afd, Adrien Haye, du président du Club Abidjan Ville Durable, Guillaume Herry ainsi que les membres de son bureau.

Le Club Abidjan Ville durable est une association de près de 100 entreprises dont le but est de mettre leur expertise et leurs compétences au service des pouvoirs publics et des acteurs privés ivoiriens afin de construire ensemble une ville plus durable.