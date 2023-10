Cote d'Ivoire: Coopération - L'ambassadeur de l'Inde apporte son soutien aux agriculteurs ivoiriens

L'Inades Formation Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 26 octobre 2023 à Abidjan la journée internationale du millet, une céréale nutritionnelle. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan, a révélé que son pays est disposé à aider les agriculteurs ivoiriens à faire la promotion de cette graminée. « Nous devons continuer à soutenir nos agriculteurs, à investir dans la recherche et à sensibiliser les citoyens aux multiples avantages des millets », a soutenu Dr Rajesh Ranjan.

«L'année internationale des millets offre une occasion unique d'aider à sensibiliser davantage la population à la production de millets. Mieux de contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition, d'assurer les moyens de subsistance et les revenus des agriculteurs », a indiqué le diplomate indien. Selon lui, la célébration de l'année internationale des millets offre l'occasion de relever les défis alimentaires mondiaux. Et de conseiller aux populations d'embrasser les millets comme nourriture de choix.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de Inades-formation, Tétiali Digbeu, a affirmé que les millets considérés comme céréales mineures, jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire. « Ils sont riches en nutriments, résistants aux conditions climatiques difficiles et adaptés à une variété d'environnements, faisant d'eux des cultures essentielles pour l'avenir de l'agriculture et de la nutrition », a-t- il renchéri.

Le Pca de Inades-Formation a en outre sollicité l'ambassadeur de l'Inde pour soutenir la production du mil, du fonio et du sorgho en Côte d'Ivoire. « Ces cultures ont le potentiel de transformer notre secteur agricole, améliorer la sécurité alimentaire et réduire une vulnérabilité de nos agriculteurs aux changements climatiques », a-t-il ajouté.

Au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Grah Mélèdje Enoch, conseiller technique du directeur général des productions et de la sécurité alimentaire a fait savoir que la production du mil, du sorgho et du fonio qui constitue le millet sont en progression en Côte d'Ivoire.

Pour lui, la Côte d'Ivoire doit produire plus et exporter le surplus non consommé du millet vers la sous-région. Cependant, il a reconnu que la filière millet est confrontée à plusieurs contraintes qui empêchent son développement, notamment l'indisponibilité de semences en qualité et en quantité, les attaques d'insectes ravageurs, les maladies, les pertes post-récoltes et le manque d'organisation de la filière. « Cet évènement permettra d'attirer l'attention des parties prenantes sur la nécessité de développer cette filière céréalière pour que celle-ci contribue significativement à l'atteinte de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire », a-t-il souhaité.

L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré «l'année 2023 Années internationale du millet». Cette année est l'occasion de mettre cette céréale en vedette et de faire mieux connaître les possibilités qu'elle offre, tout en attirant l'attention des politiques sur ses bienfaits au regard de la nutrition et de la santé. Mais aussi sur la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques difficiles et instables.