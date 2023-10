Cote d'Ivoire: 2e tronçon de la Y4 - Beugré Mambé donne 45 jours pour terminer les travaux

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, fixe la fin des travaux du 2e tronçon de la Y4 à 45 jours. Il a exprimé cette exigence aux responsables de l'entreprise de construction de cette autoroute, hier, à l'occasion de la visite des chantiers à Anyama, à Cocody et à Yopougon. Le chef du gouvernement et sa délégation se sont rendus sur les chantiers du dédoublement sortie Est d'Abidjan (voie prison civile-Anyama) et de la Y4, qui part de Bingerville au stade d'Ébimpé.

Beugré Mambé avait à ses côtés les ministres de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck et le président du Comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations (Cocan), Albert François Amichia. Le Premier ministre a noté que les travaux sont avancés sur le premier tronçon. « Le deuxième révèle 5 points critiques pour lesquels le ministre Amedé Kouakou va faire des séances de travail avec l'entreprise en charge de cette zone afin qu'elle puisse terminer les travaux au bout de 45 jours. C'est une exigence que nous allons imposer pour finir les travaux de ce 2e tronçon qui va faire la jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé », a-t-il déclaré.

Beugré Mambé a soutenu que ces points critiques concernent les ouvrages. Il a, à cet effet, rassuré que le ministre Amedé Kouakou prendra ses responsabilités pour que l'ouvrage soit à la hauteur des attentes du gouvernement ivoirien.

L'autoroute Y4 est longue de 26,5 Km pour un montant d'environ 120 milliards de F Cfa avec les indemnisations. Elle comprend 2X2 voies avec un terre-plein de 12 mètres.

Le locataire de la Primature a visité divers points du chantier pour mieux s'informer et s'imprégner de la réalité du terrain. Plusieurs arrêts ont été effectués, notamment l'autoroute de la prison civile (sortie Est d'Abidjan), au PK 24, au Boulevard Mohamed VI, au carrefour Alépé, l'échangeur Y4/ boulevard Latrille, l'échangeur Saint Viateur pour prendre fin à l'échangeur Mitterrand.

L'autoroute de la prison civile relie la ville d'Abidjan aux départements d'Agboville, d'Adzopé et d'Anyama. C'est une route longue de 23 km en 2X1 voie. Elle enregistre un taux d'exécution d'environ 97 %.