Maroc: Le programme d'aide sociale directe, un chantier titanesque qui place l'élément humain au coeur de toutes les priorités

Béni Mellal — Le programme d'aide sociale directe est un chantier titanesque qui place l'élément humain au coeur de toutes les priorités, a affirmé le directeur du pôle des études doctorales à l'Université Sultan Moulay Slimane (USMS) de Béni Mellal, Mohcine Idali.

Ce chantier Royal est l'aboutissement d'un long processus de réformes initiées par SM le Roi Mohammed VI pour le renforcement des piliers de l'Etat social, a ajouté M. Idali dans une déclaration à la MAP.

Fruit d'une feuille de route Royale visionnaire qui met les groupes sociaux les plus vulnérables au centre d'une politique nationale solidaire et résolument tournée vers l'équité telle que voulue par SM le Roi, le programme d'aide sociale directe permettra à 60% des familles non couvertes par les régimes de sécurité sociale de bénéficier d'un soutien financier mensuel, a-t-il ajouté.

Ce programme jouera un rôle clé dans la lutte contre les disparités sociales et dans l'amélioration des indicateurs de développement humain, en profitant principalement aux catégories sociales défavorisées, a souligné M. Idali, relevant que le Maroc a engagé de multiples réformes qui illustrent son volontarisme sur le plan social et sa détermination à rehausser le niveau de vie des citoyens et de combattre la pauvreté et la précarité.

Le Royaume a mené également plusieurs réformes qui visent à développer l'économie pour assurer la durabilité de la croissance et mettre celle-ci au service du développement humain, a-t-il souligné, notant que le but visé à travers toutes ces initiatives est de préserver la dignité du citoyen marocain et édifier un Maroc nouveau celui du progrès et de la justice sociale.

Il est à rappeler que la mise en oeuvre du chantier d'aide sociale directe nécessitera un budget de 25 milliards de dirhams au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 milliards de dirhams annuellement à partir de l'année 2026.

A ce budget, s'ajoutent 10 milliards de dirhams alloués annuellement par l'Etat pour la généralisation de la couverture maladie obligatoire aux familles pauvres et en situation précaire, soit environ 40 milliards de dirhams d'ici 2026.