Congo-Brazzaville: Les parlementaires édifiés sur le budget-programme

Prélude au passage du Congo dès le 1er janvier 2024 en budget-programme, le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a organisé, le 27 octobre à Brazzaville, un atelier spécial au profit des parlementaires pour leur donner de nouvelles connaissances devant leur permettre de bien examiner un budget présenté en mode programme.

L'atelier de sensibilisation a été animé par les experts du Fonds monétaire international (FMI), partenaire technique du gouvernement, à travers le Centre régional de développement des capacités pour l'Afrique centrale. Il a pour objet de donner aux sénateurs et députés, acteurs clés dans la mise en oeuvre des réformes économiques enclenchées, des connaissances techniques qui leur permettront de maitriser déjà le processus d'examen et d'adoption d'un budget présenté en mode programme avant sa mise en oeuvre dès janvier 2024.

« L'atelier qui intervient après ceux organisés par le gouvernement dans le cadre de l'élaboration des plans stratégiques et d'outils de programmation budgétaire des ministères revêt d'une importance particulière et s'inscrit dans la phase pilotage du basculement dès janvier 2024 du Congo en budget-programme avec six ministères pilotes. Les parlementaires vont ainsi être sensibilisés sur la nouvelle procédure de l'examen d'un budget présenté en mode programme », a indiqué le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic Ngatsé.

Le ministre du Budget a précisé que le même exercice se poursuivra en 2025 dans le cadre de l'examen des premiers rapports annuels de performance présentés par les six ministères pilotes. L'ambition du gouvernement est de préparer les parlementaires à bien assurer l'examen du projet de loi de règlement 2024 dans son volet budget-programme. La démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes économiques initiées par le gouvernement visant à améliorer la gestion des finances publiques. « L'efficacité de cette démarche repose sur la nécessité de favoriser la pluralité dans la construction de notre stratégie financière à travers les documents de programmation budgétaire que sont : le cadre budgétaire à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme. Pour la conduite des réformes budgétaires et comptables, le ministère du Budget a élaboré un plan triennal contenant des actions à mener », a renchéri Ludovic Ngatsé.

Il sied de rappeler que l'atelier de sensibilisation des parlementaires a été présidé par Léon Alfred Opimbat, premier vice-président de l'Assemblée nationale.