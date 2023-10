Afrique: Douala Série 2023 - La fiction congolaise « Kuamutu » en compétition

« Kuamutu » de Kelly Florenthinho Mboyo fait partie des dix séries télévisées en compétition dans le cadre de la 1re édition du Festival panafricain de série de Douala, « Douala série », qui se déroulera du 15 au 18 novembre au Cameroun.

Kuamutu, qui signifie la suprématie ou le leadership, est un pouvoir ancestral de richesse qui fait la fierté de la famille Nkita, des ascendants aux descendants. Mais, un jour, le destin change... Pour le respect de la tradition, Moungali Nkita doit à son tour remettre le pouvoir ancestral Kuamutu à son frère cadet Oyouba.

Ce dernier se voit être stoppé car les ancêtres l'ont déclaré inapte à la succession puisque ses mains sont imprégnées de sang et son coeur tourné vers la mauvaise foi. C'est ainsi que Moungali Nkita remettra Kuamutu à son fils adoptif, l'opportuniste Niarkos Mvuama. Lancé dans la conquête du pouvoir, la soif du leadership entraînée par le mal, Oyouba fera de ses proches des victimes collatérales.

Portée sur le drame, l'action, la passion, la série s'inspire des faits réels de la société congolaise avec une touche de fiction en vue de conscientiser les spectateurs aux conséquences de la haine et de la jalousie face aux richesses de ce monde. Pour cette oeuvre, Kelly Florenthinho Mboyo, réalisateur et producteur de la série, aborde plusieurs angles dont la politique. Par ailleurs, Kuamutu met aussi en lumière les difficultés de l'entrepreneuriat et quelques pistes de solution ainsi que le sens des relations amoureuses dans la société d'aujourd'hui en proie à plusieurs vices.

%

«Nous montrons ici comment la politique change l'être humain. C'est un milieu dans lequel on peut entrer riche mais en sortir pauvre. Et c'est comme aussi on peut arriver pauvre et en sortir riche. Nous avons également relaté les problèmes qui se passent dans les partis politiques, des problèmes qui ne trouvent pas leur intérêt dans la politique mais aussi sur des sentiments, des soucis qui naissent des conflits allant jusqu'à se généraliser dans le pays », confiait le réalisateur aux Dépêches de Brazzaville, peu avant la sortie de la série en 2022.

A propos de l'événement, notons que le Festival panafricain de série de Douala se positionne comme une vitrine de promotion de la culture africaine à travers les séries télévisées. Au fil des éditions, il souhaite mettre en lumière la créativité africaine, renforcer l'industrie audiovisuelle du continent et favoriser la diffusion des séries africaines sur la scène internationale.

Dans la catégorie compétition officielle, Kuamutu se confronte à « Capitale africaine-Togo » de Jean Noël Mba de la Côte d'Ivoire ; « Anaïs » d'Olivier Koné du Tchad ; « Coeur de lion » de Blaise Ntedju du Cameroun ; « Ahoe » de Julio Teko du Togo ; « L'imam, le poulet et le pasteur » de Dramane Gnessi du Burkina-Faso, etc.