Tunisie: Ligue 2 | 4e journée - Une ronde en deux temps - Duel à distance entre l'ESR et le CSHL

Deux clubs de banlieue sud, l'ES Radès et le CSHammam-Lif, vont défendre leur leadership.

Ça s'enchaîne en Ligue 2 avec le déroulé de la 4e ronde ce week-end, une journée qui promet vu les duels au programme. Une ronde en deux temps est au menu, une journée quasi complète pour le groupe A cet après-midi, et juste un match inscrit dans l'agenda du groupe B, toujours aujourd'hui. Le reste, ce sera pour demain. Vers 14h30, place tout d'abord aux leaders de la poule A.

L'ESR croisera l'ESHS et le CSHL ira défier le CST à Tabarka. Dans le même temps, la JSK tentera de monter en grade et retrouver un rang qui sied à son statut en recevant le SCBA. JSO-CS Msaken, ainsi que ASOE-CS Korba ne manquent pas pour autant d'intérêt, histoire de garder le contact avec les places d'accessit pour les uns et ne pas s'enliser pour les autres.

AS Réjiche : gagner ou s'enliser davantage

Enfin, dans le groupe B, le COM reçoit un ex-nationaliste, en l'occurrence l'AS Réjiche, bon dernier du classement. Inquiétante position pour une équipe qui a déstabilisé plus d'un cador la saison passée en Ligue 1. Qu'à cela ne tienne, nous n'en sommes qu'au tout début, et l'ASR peut forcément espérer se refaire la cerise si l'équipe commence tout d'abord par venir à bout de l'Olympique Médenine, un Onze toutefois difficile à manier dans son fief. Les paris sont lancés!

Le programme

Groupe A

14h30 : JS Omrane-CS Msaken

14h30 : AS Oued Ellil-CS Korba

14h30 : ES Radès-ESHS

14h30 : CST-CS Hammam-Lif

14h30 : JSK-SC Ben Arous

Groupe B

14h30 : OM-AS Rejiche