Tunisie: 26e édition du marathon de «ONG jmel»-Tozeur - Sport et tourisme conciliés

Décidément, le sud tunisien attire de plus en plus d'admirateurs, surtout les sportifs, tous envoûtés par ce cadre fabuleux du désert grâce à ce lac salé «Chott Djérid», ancienne flaque de 12.000 km2 recouverte de cristaux de sel qu'un aérostier découvrit un jour depuis sa montgolfière. Il s'agit de la 26e édition qui ne cesse de connaître un engouement croissant chez les participants.

Tunisiens, Français, Canadiens et Suisses, seront à Tozeur pour ce marathon, devenu un événement imposant en Afrique du Nord. Autant de compétitions ouvertes à des sportifs de tous niveaux, pros, amateurs ou novices. D'après Frank Legault, membre du comité d'organisation, «ce rassemblement est devenu l'un des plus reconnus en Afrique du Nord. Cela fait 25 ans que l'association (les défis du Chott) a entamé cette expérience qui a gagné en consistance et en notoriété pour devenir incontournable».

Plusieurs compétitions

C'est dans ce lieu sublime que «les défis du chott» vont élire domicile à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ce rassemblement enregistre la participation de 300 coureurs parmi les pros et novices. Comme de coutume, marathon, semi-marathon, 10 km et raid VTT sont au programme, accueillant à la fois profanes et sportifs aguerris. Cette édition sera conçue avec un tel souci de détail que n'importe quel sportif se trouvera à l'aise en plein désert même par 40°C.

Très loin des prises de tête et de tracas du monde de la compétition, le programme comporte deux jours de balades, randonnées. Le clou du programme est réservé à la journée qui consacrera le meilleur coureur à pied sur les distances de 10 km, semi-marathon et du marathon. Dans la ville aux deux printemps où le soleil brille 360 jours par an, ils seront aux environs de 300 personnes, tous âges confondus venus de tous les horizons concourir dans toutes les compétitions.

C'est depuis 25 ans déjà qu'Akiléine a entamé cette expérience exaltante dans le décor grandiose du célèbre film «Star wars» qui sert de camp de base et de ligne de départ ainsi que celle d'arrivée. Ouvert à tous et parfaitement modulable, cet événement intéresse de plus en plus les joggers tunisiens, surtout les clubs de Beni Khiar et Tunis qui seront présents comme à l'accoutumée.

Un invité de marque va profiter des défis du Chott, il s'agit de l'union des journalistes sportifs en France avec de nombreux confrères de l'Hexagone qui sont attendus pour participer. De par son caractère sportif, cette manifestation permettra à coup sûr de renvoyer une belle image de ces lieux au monde entier à travers la couverture médiatique dont elle bénéficiera.