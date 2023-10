Tunisie: Ligue 1 | 8e journée - L'OB pour freiner le leader

Le ST à la relance, l'ASS pour entretenir l'espoir, le CSS n'a plus de jokers à griller et le CAB à la recherche d'un second succès de la saison.

Le championnat de la Ligue 1 se poursuit cet après-midi et demain avec déjà des rencontres au sommet dès aujourd'hui. L'affiche de cette journée, inscrite dans l'agenda du groupe A, verra ainsi le leader et tenant étoilé croiser à l'Olimpico l'OB qui en sera à son second déplacement successif chez un traditionnel concurrent pour le titre. Après avoir piétiné face au CA à Radès, les Béjaois tenteront de se reprendre chez le champion en titre. Une Etoile du Sahel qui caracole et qui compte sur la venue des Cigognes pour creuser l'écart en attendant le match du CA face à l'USBG, demain.

Autre match non dénué d'intérêt aura pour théâtre le stade Hédi Ennaifer du Bardo où le ST croisera l'AS Soliman. Inquiétant depuis les trois coups, Soliman n'a jusque-là pris aucun point et ronge son frein depuis l'entame de la saison. Et pour éviter le purgatoire et espérer jouer le play-out, le club du Cap Bon doit surtout enchaîner les victoires, bref, «armer» le compteur et ne plus dilapider de points. Vaste programme quand on sait qu'à ce stade, l'adversaire stadiste n'a pas perdu l'espoir de jouer le play-off et dispose d'une chance pour bondir au classement.

Enfin, dans le groupe B, après trois défaites de rang, le CSS n'a plus le droit de se distraire et doit donc arrêter l'hémorragie. A l'épreuve du déplacement, du côté du 15-Octobre de Bizerte face au CAB, les Sfaxiens tenteront de renouer avec la victoire et retrouver donc un cycle positif, celui du début de saison avec trois succès consécutifs. Pas évident cependant face aux protégés de Maher Kanzari, une équipe qui a un besoin pressant de points et qui doit gagner pour atteindre le pied du podium.

Le programme

Groupe A

Aujourd'hui

14h30 : ESS -O Béja

14h30 : ST -AS Soliman

Groupe B

14h30 : CAB -CSS