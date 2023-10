Sénégal: Ziguinchor - Le FONAMIF promet de former et de financer des maraîchères et transformatrices de produits agricoles

Yabone (Adéane) — Le Fonds national de la microfinance (FONAMIF) compte accompagner les femmes s'adonnant au maraîchage et à la transformation des fruits et légumes de la région de Ziguinchor (sud), à travers des séances de renforcement de capacités et l'octroi de financements, a déclaré, vendredi, sa directrice générale, Nicole Mansis.

« Nous allons accompagner les femmes en termes de renforcement de capacités et en termes de financements. Une cérémonie de remise de financements à l'endroit de ces femmes qui s'activent dans des blocs maraîchers, dans la transformation des fruits et légumes et des produits halieutiques et dans le commerce, sera organisée dès demain [samedi], à Ziguinchor « , a-t-elle annoncé.

Nicole Mansis s'exprimait en marge d'une visite de terrain qu'elle a effectuée en compagnie de la ministre de l'Economie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, au bloc maraîcher de Yobone, dans le département de Ziguinchor.

Cette dernière a entamé mercredi une tournée dans la région de Ziguinchor, dans le cadre de laquelle il est prévu l'octroi de financements par le Fonds national de la microfinance (FONAMIF), un programme visant à promouvoir l'autonomisation des acteurs de développement.

« Nous avons entamé une tournée depuis trois jours. Nous avons eu à rencontrer des populations et des acteurs qui nous ont exposé leurs problèmes. Ce sont des problèmes que nous connaissons déjà. Nous sommes juste venus pour confirmer », a expliqué Nicole Mansis.

Victorine Ndeye a donné rendez-vous ce samedi à Ziguinchor, pour la remise des financements aux bénéficiaires.

Depuis le début de sa tournée prévue pour durer quatre jours, la ministre de la Microfinance a sillonné plusieurs localités des départements d'Oussouye, Bignona et Ziguinchor.