Angola: La nouvelle présidente de l'UIP promet d'oeuvrer pour un monde plus pacifique

Luanda — La nouvelle présidente de l'Union Interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, a promis vendredi, à Luanda, d'oeuvrer sans relâche pour un monde plus inclusif, durable et pacifique.

Tulia Ackson, élue vendredi présidente de l'UIP avec une majorité absolue de 172 voix, a assuré que son leadership à la tête de l'organisation multilatérale sera axé sur trois piliers, à savoir la collaboration, l'inclusion et le progrès.

La nouvelle présidente de l'UIP a déclaré qu'elle accorderait la priorité à l'établissement de partenariats solides et dynamiques avec les organisations internationales, les gouvernements, la société civile et le secteur privé.

Selon elle, la collaboration et la coordination sont essentielles pour réaliser les changements et assurer le succès et les efforts collectifs.

Tulia Ackson a promis de travailler à améliorer l'efficacité, la transparence et la responsabilité de l'UIP, à accélérer les réformes au sein de l'organisation, en vue d'une coexistence pacifique et de la prospérité mondiale, et à accroître la représentation des femmes et des jeunes dans les parlements nationaux.

Remerciement au pays hôte

Tulia Ackson a remercié la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, "pour avoir été une excellente hôte et pour avoir choisi le lieu de l'événement", ainsi que les délégués qui ont fait confiance à son leadership, le gouvernement tanzanien et l'équipe de campagne.

%

Elle a réaffirmé son engagement à travailler avec tous, y compris avec les candidats battues, pour faire de l'UIP l'organisation la plus transparente et la plus responsable.

"J'ai besoin de vos idées pour amener l'UIP à un autre niveau. S'il n'y avait pas eu cette course électorale, nous ne nous serions probablement pas aussi bien connus, c'est donc aussi une opportunité en tant que famille UIP d'avancer ensemble", a souligné Tulia Ackson.

Elle a annoncé qu'elle s'entretiendrait toujours avec le président sortant de l'UIP, le Portugais Duarte Pacheco.

"Vous êtes un président sortant, oui, mais vous serez toujours président de l'UIP et je appellerai certainement beaucoup, car j'ai besoin de vos idées pour faire avancer l'UIP", a-t-elle souligné.

Pour sa part, le président sortant de l'UIP, le Portugais Duarte Pacheco, a déclaré que l'élection s'est déroulée dans un climat tout à fait normal, se disant satisfait du fait qu'il y ait eu plus d'un candidat, « ce qui signifie qu'il y a plusieurs personnes disponibles pour servir le organisation".

Concernant la nouvelle présidente de l'UIP, il a considéré qu'elle est une femme pleine de qualités, de compétence, de capacité de travail, d'intelligence et de bon sens.

"Quand nous dirigeons une organisation, nous devons faire preuve de bon sens, céder ici et là, pour trouver l'équilibre nécessaire pour avancer", a-t-il soutenu.