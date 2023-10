Angola: Sonangol et TotalEnergies coopèrent pour réduire le dioxyde de carbone

Luanda — Sonangol et TotalEnergies ont signé cette semaine, à Luanda, un accord de coopération pour lancer une campagne visant à identifier, quantifier et réduire les émissions de méthane et de dioxyde de carbone dans leurs activités.

Selon le contenu publié vendredi sur le site Internet de Sonangol, cette opération sera réalisée à l'aide d'un drone, soutenant la décarbonation de l'industrie pétrolière angolaise et contribuant à une énergie plus propre en Angola.

Selon la compagnie pétrolière angolaise, la campagne pilote débutera en novembre prochain, dans le bloc 3/05, qui impliquera l'utilisation de la technologie « AUSEA » (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications), développée par TotalEnergies et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) français.

Cette technologie, selon le site Internet, permet une détection de haute précision et la qualification des émissions de méthane et de dioxyde de carbone des installations pétrolières.

En d'autres termes, la technologie fournie par TotalEnergies garantira un contrôle plus précis des émissions de méthane et de dioxyde de carbone, en tenant compte de l'objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre en Angola.

Ainsi, la signature de l'accord de coopération susmentionné montre l'engagement des deux entreprises à garantir un environnement sain pour les générations futures.

Créée en 1976, Sonangol, E.P (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola - Empresa pública) est une société qui exploite les hydrocarbures liquides et gazeux dans le sous-sol et dans le plateau continental de l'Angola.

Avec environ sept mille travailleurs, les activités de la compagnie pétrolière angolaise, exercées de manière indépendante ou en partenariat avec des sociétés nationales et étrangères, couvrent la prospection, la recherche, le développement, la production, le stockage, la commercialisation, le transport et le raffinage des hydrocarbures et de leurs dérivés.

TotalEnergies est un groupe d'entreprises du secteur de la pétrochimie et de l'énergie, dont le siège mondial est situé à Paris (France). L'entreprise est présente dans plus de 130 pays et emploie 100 000 personnes.