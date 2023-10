Maroc: Avec le Programme d'aide sociale directe, le pays vit une 'véritable révolution sociale' (Cherkaoui Roudani)

Rabat — Avec le Programme d'aide sociale directe, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc vit une "véritable révolution sociale", caractérisée par une nouvelle génération de contrat social entre l'État et les citoyens et par le renforcement de la solidarité, a affirmé, samedi, le professeur universitaire Cherkaoui Roudani.

Ce programme, avec son opérationnalisation en cours, représente un moment historique dans la consolidation des fondements de l'État social, a souligné M. Roudani dans une déclaration à la MAP, précisant qu'il s'agit d'une étape cruciale dans la construction d'un Maroc de progrès et de dignité, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi.

Il a, dans ce sens, mis en avant les améliorations substantielles et tangibles que ce programme apportera à la vie de la population marocaine, relevant qu'il contribuera aussi à la lutte contre la pauvreté et la précarité et améliorera les indicateurs de développement social et humain du pays.

Pour l'universitaire, le chantier d'aide sociale directe constitue un investissement dans le capital humain, touchant l'enfance dès le plus jeune âge, soutenant les catégories les plus vulnérables, améliorant l'accès à l'éducation et à la santé, réduisant les disparités territoriales et assurant un revenu régulier aux familles dépendant d'activités saisonnières.

De ce fait, a poursuivi M. Roudani, le Maroc est en train de poser les bases d'une politique sociale nationale plus équitable et durable, en parfaite harmonie avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, caractérisée par l'investissement dans le présent en vue d'un avenir plus prometteur.

Cette politique sociale, marquée par la solidarité, restaure la confiance et l'espoir en une stabilité sociale accrue à l'avenir, a-t-il souligné, estimant qu'il s'agit d'une étape cruciale vers un Maroc plus solidaire et plus prospère, à l'image de son rayonnement à l'échelle internationale.