Maroc: Mme Hayar souligne les avancées importantes du Maroc dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Rabat — Le Maroc a réalisé des avancées importantes dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap, de part la place importante qu'occupe cette question dans les politiques publiques, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar.

"Ces avancées sont ancrées dans les différentes législations en faveur de cette catégorie, notamment la loi-cadre n°97-13 relative à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap, ainsi que la promulgation de plusieurs conventions internationales pertinentes", a indiqué Mme Hayar, dans une allocution à l'ouverture de la 10è Assemblée générale de l'Union africaine des aveugles (AFUB), en présence de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM).

La ministre a également souligné la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les personnes en situation de handicap, rappelant dans ce sens le Discours prononcé par le Souverain, le 13 octobre 2023, à l'ouverture du Parlement, dans lequel SM le Roi a annoncé l'activation et l'élargissement du dispositif de généralisation des aides sociales directes à de nouvelles catégories pour inclure les enfants en âge de scolarité, en situation de handicap, ce qui reflète le souci du Souverain de consolider les valeurs de solidarité chez les Marocains.

Le programme d'aide sociale directe s'inscrit dans la continuité des chantiers de généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale pour tous les Marocains, en s'appuyant sur le système de ciblage que permet le Registre national de la population et le Registre social unifié (RSU), a-t-elle ajouté.

Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a également élaboré le programme "Jisr", visant notamment à rapprocher les services des citoyens marocains, et notamment des personnes en situation de handicap, via la numérisation et l'amélioration de la qualité des services, a indiqué Mme Hayar.

De son côté, le président de l'Union africaine des aveugles, Ishmael Zhou, a exprimé sa gratitude au Maroc pour l'accueil de la 10è Assemblée générale de l'AFUB, rappelant que le Royaume a déjà abrité plusieurs manifestations phares de cette Union (assemblée générale en 2008 à Casablanca) et l'adoption du Traité de Marrakech en 2013, visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des texte imprimés aux oeuvres publiées.

"La ratification de ce Traité par 150 pays dans le monde a été un grand soulagement pour toutes les communautés d'aveugles et de malvoyants de par le monde. Et cette belle histoire a été entamée dans le Royaume du Maroc", a souligné M. Zhou, notant que la tenue de cette 10è assemblée générale au Maroc, sous le thème "Unité et solidarité", est un gage de réussite de ses travaux.

Pour sa part, la présidente de l'Union mondiale des aveugles, Martine Abel Williamson, a rappelé la célébration, en juillet 2023, du 10ème anniversaire de l'adoption du Traité de Marrakech, se félicitant d'être de retour dans le pays qui a accueilli l'adoption et la finalisation de ce traité, qui représente une avancée significative dans le domaine des droits des aveugles et des malvoyants dans le monde.

Elle a souligné que ce dixième anniversaire est marqué par l'ajout de plus de 800.000 articles pour les aveugles et les malvoyants sur la plateforme dédiée, citant les différents secteurs prioritaires pour l'Organisation mondiale des aveugles, notamment dans les domaines du travail, de la technologie et de la mise en oeuvre des instruments onusiens des droits de l'Homme, particulièrement la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Assemblée générale vise essentiellement à s'inspirer et à mettre en avant les expériences africaines et internationales distinguées, à même de contribuer à la réalisation de l'autonomisation des non voyants au niveau continental afin qu'ils puissent jouer un rôle agissant au sein de leur société, de leur pays et de leur continent.

Cette importante rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre, reflète l'engagement constant du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, en faveur d'une "coopération Sud-Sud solidaire et agissante" et traduit également la ferme détermination du Souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc à son continent d'appartenance, l'Afrique, notamment en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, en particulier celles ayant un handicap visuel.