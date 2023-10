Angola: La Présidente du Parlement angolais souligne le rôle de la diplomatie parlementaire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a souligné vendredi, à Luanda, le rôle de la diplomatie parlementaire pour le maintien de la paix.

S'exprimant à la cérémonie de clôture de la 147ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP) sur l'action parlementaire, la justice et les institutions fortes, Carolina Cerqueira a déclaré que la diplomatie parlementaire, à tous les niveaux, n'a jamais été aussi urgente et nécessaire pour sensibiliser les gouvernements et les différentes institutions en faveur de la paix.

Selon la présidente du Parlement angolais, les députés ont été invités à continuer de développer une action parlementaire forte et interventionniste, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

L'Agenda 2030 pour le développement durable, approuvé en 2015, est un plan d'action axé sur la défense des personnes et de la planète, qui intègre un total de 17 Objectifs de développement durable.

Ce plan vise essentiellement à parvenir à une prospérité respectueuse de la planète et de ses habitants, c'est pourquoi il est divisé en 169 objectifs à atteindre d'ici 2030, en vue d'apporter une réponse globale au changement climatique et à d'autres phénomènes.

Carolina Cerqueira a noté que, à travers l'initiative législative, l'adoption des budgets et le contrôle de l'Exécutif, le Parlement encourage une meilleure gouvernance aux niveaux national, régional et local, et rétablit les conditions d'une paix sociale capable de soutenir le développement durable et de promouvoir l'alphabétisation à tous les niveaux.

"La nécessité pour les parlements d'inclure davantage de jeunes, de femmes, de groupes minoritaires et défavorisés dans les discussions et les décisions a été réaffirmée à l'Assemblée de Luanda", a-t-elle déclaré.

Selon elle, la génération actuelle de parlementaires a pour mission de briser les fantômes de la partie sombre de l'histoire de l'humanité et de promouvoir les efforts visant à laisser l'héritage d'un monde de paix et de prospérité.

D'autre part, en ce qui concerne le genre, elle a qualifié d'incontestable la valeur des femmes dans la lutte pour la défense de la paix au niveau mondial, pour le développement durable, notamment dans l'agriculture familiale, le commerce, l'éducation et l'action sociale en faveur des populations les plus défavorisées.

« Cette Assemblée a démontré l'importance de l'inclusion, en particulier des jeunes, principal potentiel humain de nos pays, ainsi que des femmes qui constituent la majorité de nos populations dans le monde », a-t-elle affirmé.

Carolina Cerqueira a indiqué qu'au terme des travaux de la 147ème Assemblée générale de l'UIP, elle ressentait le sentiment de devoir accompli, car les valeurs d'amitié, de coopération, de dialogue et de fraternité des Africains avec le reste du monde représentées par les parlementaires avaient été exaltées.