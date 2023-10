Angola: L'UIP appelle à la promotion de la bonne gouvernance

Luanda — L'Union Interparlementaire (UIP) a exhorté vendredi, à Luanda, ses membres à renforcer l'État de droit démocratique, à promouvoir la bonne gouvernance et la gestion du trésor pour le bien commun.

L'exhortation est exprimée dans la Déclaration de Luanda de la 147ème Assemblée de l'UIP, qui s'est déroulée sous le thème « Action parlementaire, justice et institutions fortes ».

Le renforcement de l'État de droit doit être au centre des actions des parlements, afin de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion publique, selon la Déclaration de Luanda, lue par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Le document recommande aux parlements d'agir avec responsabilité collective dans l'évaluation des questions abordées tout au long du débat général de l'événement.

"Si nous le faisons, nous promouvrons les Objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs de gouvernance", lit-on dans le texte.

La déclaration considère la bonne gouvernance comme essentielle pour atteindre les ODD définis en 2015 et les parlements ayant un rôle clé à jouer à cet égard.

L'Union Interparlementaire appelle également à la nécessité de renforcer la confiance et d'assurer une participation plus active des citoyens et des groupes sociaux dans toutes les institutions, à tous les niveaux, de manière équitable, et d'encourager le fonctionnement des institutions supérieures et indépendantes pour le contrôle des finances publiques.

Elle considère qu'il est nécessaire de continuer à oeuvrer pour renforcer l'impartialité des organes de l'administration de la justice, afin de garantir la rapidité des procédures et le respect des droits de l'homme, la justice étant une condition essentielle de la paix.

Conflits

La Déclaration de Luanda estime que la résurgence des conflits dans diverses parties du monde a des conséquences extrêmement néfastes pour les populations, d'une part, et est souvent le résultat de l'existence d'asymétries économiques et sociales, ainsi que de discriminations dues aux questions de genre, race, origine ethnique, différence religieuse ou culturelle.

En conséquence, le document réaffirme avec véhémence la croyance dans l'état de droit, tant au niveau national qu'international, comme base de la prévention et du règlement pacifique des conflits.

De même, il réitère la nécessité de protéger les droits de l'homme en temps de guerre et lance donc un appel fort à la communauté internationale pour qu'elle fournisse une aide humanitaire dans les zones touchées par les conflits.

L'UIP appelle également les pays membres à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des groupes minoritaires et des personnes les plus défavorisées socialement.

"La Déclaration de Luanda nous exhorte à nous engager à travailler à la défense du secteur public, comme moyen de garantir un meilleur service aux citoyens et, pour cela, il faut mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires", lit-on dans le document.

Il appelle donc les pays à revoir leurs politiques de coopération au développement, en mettant l'accent sur les investissements publics, visant l'évaluation globale de l'ODD 16, qui devrait avoir lieu en 2025, lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable.

Lors de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), environ 160 interventions ont été enregistrées par 120 parlementaires nationaux et 12 organisations partenaires.

L'événement a été marqué par l'élection de la nouvelle présidente de l'UIP, la Tanzanienne Tulia Ackson.