Afrique: Les Sundowns plaident pour un « stade en jaune » contre Ahly en demi-finale de l'AFL

Les Mamelodi Sundowns appellent leurs fans à colorer le Loftus Versfeld en jaune, à l'occasion du match aller des demi-finales de la Ligue africaine de football, dimanche, contre le géant égyptien Al Ahly.

Les Mamelodi Sundowns attendent un énorme soutien de leurs fans lors de la réception des égyptiens d'Al Ahly, dimanche en demi-finale aller de la Ligue africaine de football (AFL). Le club sud-africain a invité ses supporters à revêtir les couleurs jaunes traditionnelles de l'équipe pour colorer les gradins, à l'occasion de ce choc prévu à partir de 13h00 GMT.

C'est à partir des réseaux sociaux que cet appel a été lancé. Le champion d'Afrique du sud en titre est convaincu que l'apport des supporters sera capital pour pousser les « Brésiliens » à la victoire contre les champions d'Afrique.

« Appel à tous les supporters des Sundowns ! Pour remplir Loftus Versfeld face à Al Ahly. Portez vos maillots jaunes, et montrez votre soutien indéfectible à notre équipe ! », peut-on lire sur les pages officielles du club.

Après avoir regardé tous les matches de la compétition jusqu'à présent, l'entraîneur des Sundowns, Rulani Mokwena crédite le tournoi d'un très haut niveau, avant le choc crucial face à Al Ahly.

« Le niveau a été très, très élevé. Les équipes sont très bonnes d'après ce que j'ai regardé », a déclaré le tacticien.

%

Et d'ajouter : « Je ne suis pas surpris car il s'agit d'une poignée de privilégiés; les équipes sélectionnées sont probablement les mieux classées du continent ».

« Al Ahly-Simba a été un match exceptionnel, le niveau était très élevé. J'ai regardé l'Espérance jouer. J'ai vu Enyimba réaliser une performance incroyable. Et il y a eu un TP Mazembe physique et acharné », a-t-il poursuivi.

Les supporters des Sundowns peuvent entretenir quelques motifs d'espoir, après la large victoire de leur équipe sur les géants égyptiens 5-2, la saison dernière, en phase de groupes de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF.

L'entraîneur Mokwena sollicite l'intervention divine pour l'aider à répéter le miracle. Il implore en premier lieu, la guérison du trio clé composé de Lucas Riberiro Costa, Peter Shalulile et Thapelo Morena, qui a raté la victoire contre Petro Atletico.

« Je suis à genoux et je baisse la tête tous les soirs. Je prie et demande à Dieu de faire des miracles. Les mêmes miracles qu'il a accomplis, ma prière est juste d'en faire un de plus », a déclaré Mokwena.

« Ma prière est qu'Il ressuscite et ramène Lucas (Riberiro Costa), Peter (Shalulile) et Thapelo (Morena) le plus tôt possible, car c'est sûr qu'ils feront la différence. »

La victoire contre Petro Atletico a offert aux Sundowns, une première qualification en demi-finales de l'AFL. Un challenge important les attend désormais face au club aux 11 Ligues des Champions de la CAF, Al Ahly.

Bien qu'ils ne comptent que deux Ligues des Champions dans leur armoire à trophées contre 11 pour Al Ahly (record), les Sundowns ont remporté quatre des dix dernières rencontres entre les clubs.

Pour Pieterse, les Sundowns n'ont aucune crainte. « Nous avons battu Al Ahly 5-2 lors de notre dernier match à domicile en mars. Nous connaissons nos qualités et nous sommes très confiants », a-t-il déclaré.

Le match retour aura lieu dans le chaudron du Caire mercredi prochain.

Mais les Sundowns savent qu'un bon résultat à domicile les placerait en pole position pour atteindre la finale et se rapprocher du tout premier trophée de l'histoire de l'AFL.