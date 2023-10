Cote d'Ivoire: Un spectacle de contes avec Flopy Mendosa et Koami Vignon

Culture en Côte d'Ivoire avec, à l'affiche, ce samedi soir, à l'Institut français d'Abidjan, le spectacle « Contera bien qui contera le dernier », une représentation animée par Koami Vignon et Flopy Mendosa, deux conteurs de la scène artistique ivoirienne. Ce spectacle se présente sous la forme d'une joute oratoire. RFI a assisté à leur dernière répétition.

Flopy parle d'une communauté menacée par la sécheresse. « Le lion, dit-elle, organise son royaume avec tous ses membres pour, ensemble, trouver une solution. »

« Les histoires parlent de l'amour fraternel qui pour moi est très important. Si tu aimes, tu es prêt à tout pour pouvoir aider l'autre. Et puis, on est face à une gestion, par exemple, de notre pays, où on sait qu'il y a des personnes qui occupent des postes qui sont mal gérés et donc, on fait un clin d'oeil aussi au pouvoir », explique Flopy Mendosa.

Les contes joués sur scène sont des créations inspirées de la vie de tous les jours. Les histoires mettent en scène des animaux. Le style est simple, teinté d'humour.

« Nous, on sensibilise sur le conte, sur la nécessité de recréer des moments d'écoute, des moments de partage et des moments de convivialité. On vit maintenant dans des grosses villes, des grandes villes où tout va vite. On n'a pas de moments pour s'asseoir, pour s'écouter, pour parler, pour rire ensemble et entendre des contes qui peuvent parfois paraître si lointains, mais en même temps, avec des messages actuels », précise Koami Vignon.

Au-delà de la joute oratoire, ces deux conteurs plongent le public dans plusieurs univers, un spectacle adapté pour tous, à savoir les plus petits comme les plus grands.