Afrique du Nord: Communiqué de la République arabe d'Égypte lors du Sommet du Caire pour la paix

À l'invitation de la République arabe d'Égypte, les dirigeants, les chefs de gouvernement et les envoyés d'un certain nombre de pays régionaux et internationaux se sont réunis au Caire le samedi 21 octobre 2023, pour se consulter et réfléchir aux moyens de faire progresser les efforts visant à contenir l'aggravation de la crise dans la bande de Gaza, et réduire l'escalade militaire entre les parties israélienne et palestinienne, ce qui a coûté la vie à des milliers de civils innocents depuis le déclenchement des affrontements armés dans le 7 du mois d'octobre actuel.

Par son invitation à ce sommet, la République arabe d'Égypte a cherché à construire un consensus international entre les cultures, les races, les religions et les positions politiques. Un consensus centré sur les valeurs de l'humanité et sa conscience collective, qui rejette la violence, le terrorisme et l'homicide illégal, en appellant à mettre fin à la guerre en cours, qui a coûté la vie à des milliers de civils innocents parmi les deux côtés palestinien et israélien.

Ce qui exige le respect des règles du droit international et du droit humanitaire international, en insistant sur l'importance primordiale de protéger les civils et de ne pas les exposer à des dangers et des menaces. Tout en accordant une priorité particulière à l'accès et à la garantie du flux des aides humanitaires et de secours à ceux qui le méritent de la part de la population de la bande de Gaza. Il met en garde contre les dangers de l'étendue du conflit actuel à d'autres zones de la région.

L'Égypte attendait également avec impatience que les participants lancent un appel mondial à la paix. À laquelle ils s'accordent sur l'importance de réévaluer le modèle de traitement international de la cause palestinienne au cours des dernières décennies, afin de sortir de la crise actuelle avec un nouvel esprit politique et une nouvelle volonté, ce qui ouvre la voie au lancement d'un processus de paix réel et sérieux, menant prochainement à la création d'un État palestinien indépendant aux frontières de juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

La scène internationale au cours des dernières décennies a révélé une grave lacune dans la recherche d'une solution juste et durable à la cause palestinienne, puisqu'elle cherchait à gérer le conflit, et non à y mettre une fin définitive. Elle se contentait de proposer des solutions temporaires et des palliatifs qui ne répondent pas aux aspirations les plus basses d'un peuple qui souffre depuis plus de quatre-vingts ans d'occupation étrangère et de tentatives d'effacement de son identité et de perte d'espoir.

La guerre en cours a révélé un défaut dans les valeurs de la communauté internationale à propos de la gestion des crises. Tandis que nous constatons une précipitation et une concurrence pour condamner rapidement la mort de personnes innocentes dans un endroit, nous constatons une hésitation incompréhensible à condamner le même acte dans un autre endroit, nous trouvons plutôt des tentatives pour justifier ce meurtre, comme si la vie du l'homme palestinien est moins importante que celle des autres.

Les vies perdues chaque jour lors de la crise actuelle, les femmes et les enfants qui tremblent de terreur sous le joug des frappes aériennes 24 heures sur 24, nécessitent que la réponse de la communauté internationale soit à la mesure de la gravité de l'événement. Les droits des palestiniens ne sont pas exclus de ceux couverts par les règles du droit international humanitaire ou les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.

Le peuple palestinien doit jouir de tous les droits dont jouissent les autres peuples, à commencer par le droit suprême, le droit à la vie, le droit de trouver un logement sûr, des soins de santé décents et une éducation pour ses enfants. Il lui faut avant tout un État qui incarne son identité et auquel il soit fier d'appartenir.

La République arabe d'Égypte, qui a pris l'initiative de convoquer le sommet de la paix, exprime sa profonde gratitude aux pays et aux organisations qui ont répondu à l'invitation malgré les contraintes de temps.

À cette occasion, elle confirme qu'elle ne ménagera aucun effort pour continuer à travailler avec tous les partenaires, dans le but d'atteindre les objectifs qui ont appelé à la tenue de ce sommet, quelles que soient les difficultés ou la durée du conflit. L'Égypte maintiendra toujours sa position ferme en faveur des droits des Palestiniens et sa croyance à la paix comme option stratégique sans neutralité ni recul, jusqu'à ce que la vision d'une solution de deux États palestinien et israélien, vivant l'un à côté de l'autre en paix soit réalisée.

Dans le cadre des efforts de l'Égypte pour atteindre ces nobles objectifs, elle n'acceptera jamais de prétendre liquider la cause palestinienne aux dépens des pays de la région. Il ne reculera pas un seul instant pour préserver sa souveraineté et sa sécurité nationale dans des circonstances et des situations de plus en plus dangereuses et menaçantes, recherchant l'aide d'Allah le Tout-Puissant, ainsi que la volonté et la détermination de son peuple.