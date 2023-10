Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Octobre2023

Rca : Bangui - Une épidémie de tuberculose à la prison de Ngaragba

De sources recoupées, familles de prisonniers et service médical de la Prison de Ngaragba, une épidémie de Tuberculose sévit depuis plusieurs semaines, terrassant plus de trois cent prisonniers, dans l’ignorance méprisante des Services pénitentiaires et du ministère de la Justice, gestionnaire des prisons en République Centrafricaine. Les prisonniers malades de tuberculose sont ainsi livrés à eux-mêmes, soutenus financièrement par leur famille, pour ceux qui peuvent, pour l’achat de médicaments et dépistages d’autres complications médicales. Le médecin Pierre Somse n’en serait-il pas informé sur cette terrible situation ? Et le Comité National de Lutte contre le Sida, CNLS RCA, ignore -t-il ses responsabilités dans le cadre stratégique de lutte contre le Vih et la tuberculose ? ( Source ; abangui.com)

Gabon : Sommet des trois bassins à Brazzaville- Les propositions du président de la Transition

A Brazzaville où il prend part au Sommet des trois bassins, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé un discours remarquable « aller plus loin » pour protéger les forêts. Rapporte le site alibreville.com. Il était le premier président à prendre la parole parmi les participants au sommet de Brazzaville consacré aux trois grands bassins forestiers tropicaux mondiaux. « Ensemble on peut aller plus loin », a-t-il déclaré. Non sans demander à la communauté internationale de « soutenir les efforts » de son pays pour préserver la forêt. « Soit, nous vivrons ensemble, soit nous périrons tous ensemble », a-t-il lancé.

Niger : Soutien - Le secteur privé alimente le Fssp pour plus de 722 millions de Cfa

Le secteur privé, à travers la chambre de commerce et de l’industrie du Niger, a apporté une contribution de 722.530.000Fcfa au Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP), dans la soirée de ce jeudi 26 octobre 2023.Au cours de la cérémonie de remise du chèque qui s’est déroulée au centre de conférences Mahatma Gandhi de Niamey, en présence du comité de gestion du Fssp, du Secrétaire Permanent du Cnsp et des représentants des opérateurs économiques du Niger, le Président de la Chambre de Commerce et de l’industrie, M. Moussa Sidi Mohamed a salué au « nom de l’ensemble du secteur privé, la mémoire des Fds et citoyens tombés sur le champ d’honneur et souhaité un prompt rétablissement pour les blessés ». Pour le Président de la Chambre de commerce, « la résilience dont font preuve nos concitoyens guidés par le leadership du Cnsp a permis, contre outre contrainte, de continuer à assurer l’approvisionnement de notre pays en denrées et de produits de première nécessité ». (Source : Anp)

Togo : Café-cacao – La commercialisation est lancée

Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), Enselme Gouthon, a donné samedi le coup d’envoi de la campagne de commercialisation du café et du cacao. La cérémonie s’est déroulée à Kpalimé (120km de Lomé) et a été présidée par la ministre du Commerce, Rose Kayi Mivédor, qui représentait le président de la République. La région autour de Kpalimé fournit plus de 80 % de la production nationale de café et de cacao. Lors de la campagne 2022-2023, les tonnages exportés ont augmenté. 3.500 tonnes de café et 9.000 tonnes de cacao ont été exportées ; soit un peu plus que la campagne précédente. « La campagne 2023-2024 s’annonce, au plan international, comme une année d’opportunités pour les différents acteurs dans le sous-secteur café et cacao », a souligné Enselme Gouthon. A noter que la présidence de l’Organisation internationale du café (OIC) est assurée depuis début octobre par Enselme Gouthon. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Tour du Faso 2023- Les Fds et les Vdp en alerte maximale

Fdq, Vdp, vecteurs aériens et services de renseignement travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de la 34e édition du Tour international du Faso, ont rassuré les organisateurs à l’AIB. La mobilisation des Forces de l’ordre et de sécurité sur le Tour du Faso est impressionnante depuis le début de la compétition vendredi. Les organisateurs expliquent que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité durant les 10 étapes que compte la compétition.« Depuis l’annonce du Tour, il y a eu une mobilisation générale des Fds (Forces de défense et de sécurité), des Vdp (Volontaires pour la défense de la patrie) pour la sécurité. Tout le monde a été mis à contribution », a expliqué le capitaine de police Pierre Kaboré, responsable de la sécurité du Tour. Le 34e Tour du Faso se déroule du 26 octobre au 5 novembre avec 1207,800km de distance de course en 10 étapes. La caravane traversera 7 régions du Burkina Faso. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Manifestation à l’Ucad- Un étudiant arrêté à Dakar pour appel à l’insurrection

Un étudiant du nom de B. Tine, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a été arrêté discrètement jeudi dernier par la Section de recherches (Sr) de Dakar, pour « appel à l'insurrection », a-t-on appris ce samedi 28 octobre 2023, de Seneweb. Dans un climat fragilisé par les situations politiques et celle de l'enseignement supérieur quant à la lenteur des reprises de cours sur l'Ucad, le mis en cause tentait de revolter ces compagnons à travers des notes vocales dans lesquelles il incitait ses camarades étudiants à « paralyser le pays », allant même jusqu'à évoquer le recours à la violence. Son arrestation intervient dans un contexte de tensions et de mouvements étudiants au Sénégal, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités dans la gestion des manifestations et des appels à l'insurrection. (Source : adakar.com)

Guinée : Saisie des passeports diplomatiques- Les précisions du gouvernement

Le tollé suscité par l’annonce de la récupération des documents de voyage des hauts cadres de l’Etat ne laisse pas de marbre les autorités de la Transition. Au sein du landerneau politique guinéen, maints acteurs ont critiqué cette décision des autorités de la transition qui selon eux renvoie une mauvaise image du pays. Face à ces critiques, le ministre secrétaire général du gouvernement a fait une mise sur la récupération de ces documents de voyage des hauts cadres de l’Etat. Le Dr Abdourahmane Sikhé Camara précise que cette décision du Premier ministre est conforme aux dispositions contenues dans l’article 1 alinéa 2 du décret 0562 en date du 02 décembre 2022 fixant les modalités d’établissement et de délivrance du passeport diplomatique et du passeport de service en République de Guinée. (Source : africaguinee.com)

Afrique du Sud : Rugby - l'Afrique du Sud championne du monde pour la 4e fois

L'Afrique du Sud est championne du monde de rugby pour la quatrième fois. Les Springboks de l’Afrique du Sud ont battu, le samedi 28 octobre 2023, au Stade de France les All Blacks de la Nouvelle Zélande (12-11). Les Springboks qui ont dominé la partie conservent ainsi leur titre mondial acquis en 2019. (Source : Fratmat.info)

Cote d’Ivoire : Cop 28- Les attentes d’Abidjan

L’ensemble des acteurs du climat se sont retrouvés, vendredi 27 octobre, à Abidjan-Bonoumin. C'était à la réunion préparatoire de la participation de la Côte d’Ivoire à la 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 28) aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023.À cette rencontre, le directeur de la lutte contre les changements climatiques, également point focal de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Eric-Michel Assamoi, a dévoilé les attentes de la Côte d’Ivoire. Cette année, un pavillon a été acquis afin de rendre plus visibles les actions de la Côte d’Ivoire sur le climat. « Cet espace va nous permettre de faire connaitre les préoccupations de la Côte d’Ivoire au monde. Cela va permettre à nos partenaires de voir nos actions en matière de lutte contre le changement climatique », a-t-il affirmé. (Source : fratmat.info)