Afrique de l'Ouest: Mabingué Ngom reçoit au Ghana le prestigieux Prix Humanitarian Award Global

Dans son discours, le Sénégalais a plaidé pour un changement de paradigme dans les actions humanitaires en Afrique et dans le reset du mode.

Le Sénégalais Mabingue Ngom s'est vu attribuer le prestigieux prix Humanitarian Award Global, ce samedi 28 octobre 2023, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion, dans la capitale ghanéenne (Accra). Notre compatriote a appelé, dans son discours, à une révolution dans l'espace humanitaire.

Mabingue NGOM distingué ce soir à Accra pour son engagement aux actions humanitaires

Le changement de paradigme prenant en compte les contextes actuels et les mécanismes de prévention des crises sur le continent africain, est sa botte secrète. Mabingue Ngom, ancien fonctionnaire des Nations-Unies, peut se le permettre. Pour lui, le paysage humanitaire ayant changé, par conséquent, il faut l'arrimer aux modèles qui sauvent des vies et préservent les moyens de subsistance.

M. Ngom sait de quoi il parle, puisque sa longue, solide et riche carrière dans cette institution onusienne, lui a permis de manipuler des données et surtout d'acquérir des connaissances, éclairant la prise de décision en faveur des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Ses collaborateurs reconnaissent son expertise et son talent en matière d'actions préventives dans le cycle du programme humanitaire.

Rappelons que le prix Africa Peace Award, décerné en 2017, avait sanctionné des années d'efforts soutenus, dans sa volonté, sans faille, à rassembler les organisations de chefs religieux, les coalitions de jeunes, les groupes de femmes et les réseaux de communicateurs traditionnels, afin de les amener à travailler avec les gouvernements et les partenaires internationaux.

En effet, pour plus d'efficacité et d'efficience dans le champ humanitaire, Mabingue Ngom préconise de combiner les interventions immédiates et rapides avec une alerte et une action précoce. Cette approche est la résultante d'expériences vécues dans le soutien apporté enter entrees aux populations victimes d'épidémies d'Ébola, de pandémie de COVID-19 et des conflits au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Afrique équatoriale.

C'est pourquoi, il est essentiel, dit-il, de redynamiser les approches actuelles de l'action humanitaire dans la région. Et cela passe, entre autres, par l'augmentation des fonds destinés à l'aide humanitaire, le renforcement de l'engagement philanthropique et la participation du secteur privé pour soulager les souffrances des populations, renforcer la résilience des communautés et atténuer les difficultés économiques.

Face aux crises humanitaires qui se multiplient en Afrique, et causées par des catastrophes naturelles ou par l'homme, M. Ngom est partisan des réponses efficaces qui contribueront à l'atteinte des Objectifs de développement durable et accéléreront la réalisation de l'Agenda 2063 pour la transformation de l'Afrique. Ainsi, le remodèlement de l'action humanitaire sur le continent passe, selon l'ancien haut fonctionnaire, par le strict respect des principes humanitaires, en particulier d'humanité, de neutralité et d'indépendance.

Dans la nouvelle approche humanitaire que M. Ngom appelle de ses voeux, il invite les institutions telles que les Nations Unies, à jouer leur rôle de facilitateur d'un meilleur système multilatéral et à faire preuve d'une plus grande indépendance et d'une plus grande efficacité en tant qu'acteur mondial.

Enfin, Mabingue Ngom, après la cérémonie de remise des prix, a réitéré la nécessité de porter l'attention sur la jeunesse africaine et son lien direct avec le développement socioéconomique et politique. Cela passe, dit-il, par l'exploitation du dividende démographique, à travers des interventions stratégiques telles que l'amélioration des systèmes de santé, l'éducation, le développement des compétences, la bonne gouvernance et la responsabilité publique.

Une longue et riche carrière au service de l'humanitaire

Dans sa riche expérience, Mabingue s'est vu confier le poste de Conseiller principal du Directeur exécutif de l'UNFPA/Directeur du Bureau de l'UNFPA auprès de l'Union africaine et de la CEA de l'ONU - UNFPA, Éthiopie - août 2021 - juin 2023 ; de Directeur régional de l'UNFPA - Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WCARO) - Sénégal - avril 2015 - août 2021. M. Ngom a aussi occupé les fonctions de Directeur de la Division « Programme » - Siège de l'UNFPA, USA - juillet 2008 - mars 2015, de Chef d'équipe pour Afrique de l'Ouest et du Centre - OMS/Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, Suisse - avril 2004 - juin 2008 et de Conseiller de Programme pour l'Afrique subsaharienne - Fédération internationale pour la planification familiale - Région Afrique, Togo et Kenya - juillet 199 - décembre 2002. Avant sa carrière internationale, Mabingue a pratique, pendant plus d'une décennie, l'administration sénégalaise. Cet ancien Conseiller Technique du Ministre de l'Economie, des Finances et Plan grade la réputation d'un technocrate rigoureux et intègre.

Précisons que M. Ngom, en 2019, était parmi les 100 Africains les plus influents. Après avoir décroché une année avant, le Prix de la Coalition des organisations de la société civile africaine pour avoir mené l'agenda du dividende démographique. Africa Peace Award l'a récompensé en 2017 pour ses actions.