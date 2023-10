Afrique: Sommet Africa PPP 2023 - L'expérience ivoirienne partagée au Maroc

Moussa Kouyaté, président du Comité national de pilotage des partenariats public-privé (Cnp-Ppp) a pris part à Casablanca au Maroc, à la 13e édition du Sommet PPP Africa, du 24 au 26 octobre 2023 avec pour thème « Bâtir des Partenariats pour la réussite des programmes PPP ».

Co-animant le panel n°4 avec d'autres experts, sur l'état de préparation des projets PPP, Moussa Kouyaté a partagé les pratiques de la Côte d'Ivoire en matière de structuration de projets rentables, à fort impact et respectueux des limites budgétaires. Il a présenté en détail les procédures usuelles en matière d'identification et de priorisation de projets PPP, les stratégies pour l'identification et l'exploitation de nouvelles sources de revenus pour le développement de projets et également les principes suivis pour une répartition optimale des risques dans le cadre des projets PPP en Côte d'Ivoire.

Le Président du Cnp-Ppp a souligné l'importance d'une bonne préparation des projets afin de s'assurer de leur acceptabilité sociale et de définir en amont les meilleures approches possibles pour une répartition optimales des risques entre l'Etat et le partenaire privé.

Au cours de son intervention, il a insisté également sur le besoin d'avoir une approche pragmatique pour accélérer la réalisation des projets en Afrique.

Africa PPP est le plus ancien sommet stratégique et d'investissement en infrastructures, organisé chaque année dans différentes régions et villes à travers l'Afrique. L'événement vise à réunir les décideurs politiques, les autorités contractantes, les institutions financières de développement, les investisseurs en infrastructures, les acteurs du secteur privé et d'autres parties prenantes intéressées par l'accélération du développement des infrastructures et des investissements sur le continent.