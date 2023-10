Cote d'Ivoire: Transformation locale de caoutchouc naturel- Un agroindustriel accroit ses capacités

La Société africaine de plantation d'hévéa (Saph) vient de procéder à l’inauguration de son usine, dénommé Loeth, de sa filiale, transformation de caoutchouc naturel. C’était le 26 octobre 2023, à Soubré. Cette usine porte l’offre des usines de la Saph à six pour une capacité totale de 275 000 tonnes.

A l’occasion, le Directeur général de cette structure a présenté la nouvelle qui est le fruit d’un investissement de 20 milliards de Fcfa. Elle emploie déjà 320 personnes et produit 5.000 tonnes par mois d’un caoutchouc certifié ISO 9001, 14001 et 45001, conforme aux demandes des plus grands clients internationaux et aux normes sociales et environnementales les plus exigeantes.

Au nom de la grande famille Sifca, son Directeur général Pierre Billon s’est dit « très honorés et très heureux » de l’inauguration du nouveau fleuron de sa filiale, « La réalisation de cette superbe usine n’était pas une option mais une nécessité. La nécessité d’apporter des actifs industriels à la taille de l’effort de production réalisé par les planteurs ivoiriens depuis de longues années », a indiqué M. Billon.

Et d’expliquer : « En dépit de cours mondiaux peu motivants, les actionnaires de la Siph, de Sifca et de Michelin, ont considéré qu’il n’était pas acceptable que la production des planteurs soit exportée sans qu’aucune valeur ajoutée ne lui soit apportée. »

A l’en croire, avec la nouvelle une usine Loeth, la Saph a une nouvelle fois fait sa part du travail. Toute chose qui permettra à la Côte d’Ivoire d’être plus compétitive sur le marché mondial du caoutchouc naturel dont elle occupe désormais la troisième place.

Selon M. Billon, les planteurs ont depuis longtemps fait leur part, avec une production en forte hausse depuis plus de deux décennies. « Avec l’usine de Loeth et les autres investissements industriels en cours, les capacités industrielles installées seront capables d’usiner toute la production ivoirienne », a-t-il assuré.

Selon M. Emmanuel Tra Bi, Directeur général de l’industrie, représentant M.Souleymane Diarrassouba, ministre du commerce, de l’Industrie et de la promotion des Pme, cette usine vient renforcer les capacités de transformation de l’hévéa de la Côte d’Ivoire. Toute chose qui offre, a-t-il fait savoir, de réaffirmer la volonté du Président Alassane Ouattara de transformer l’économie de la Côte d’Ivoire par l’industrialisation. Aussi, a-t-il soutenu que l’installation de la nouvelle usine « Loeth » dans la région de la Nawa qui est une région stratégique de production de caoutchouc naturel en Côte d’Ivoire, se veut rassurant. Et ce, pour tous les producteurs hévéa en ce qu’elle ouvrira de nouvelles opportunités en termes de livraison de leur production. « Cette usine d’une capacité de 60 000 tonnes caoutchouc par an (...) vient renforcer la position de leader de transformation de caoutchouc de la Saph sur le plan national », a souligné Emmanuel Tra Bi.

Il faut noter qu’avec le projet d’extension de la capacité de cette usine dans les années à venir pour la porter à 120 000 tonnes par an, c’est toute la région de la Nawa qui sort gagnant. Et ce, avec la création de 400 emplois directs et indirects et l’existence d’opportunités d’affaires pour les entreprises de la ville de Soubré.

Par ailleurs, M. Tra Bi a ajouté que s’agissant spécifiquement de l’hévéa, le gouvernement s’est fixé comme objectif de consolider les acquis et amorcer une nouvelle phase de développement de la filière. « Il s’agira à cet effet, d’assurer la première transformation de la totalité de la production de caoutchouc naturel d’ici la fin de l’année 2024 et de parvenir à la deuxième transformation, afin de générer davantage de valeur ajoutée », a-t-il déclaré.