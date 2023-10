Cameroun: FC Nantes - Le constat de Jean-Charles Castelletto après la lourde défaite de Nantes à Lens

Le FC Nantes n'avait certainement pas démérité au vu de sa prestation en première mi-temps.

Mais au finish, les Canaris, qui se déplaçaient samedi sur le terrain du RC Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, se sont inclinés lourdement 4-0.

Une défaite que regrette Jean-Charles Castelletto. Le défenseur camerounais veut apprendre de ce lourd revers.

« Quand on regarde la première période, on les fait courir, on joue sur les côtés, on ne force pas. Et en seconde période, on se précipite, on ne joue pas notre jeu et au final ils ont fait la différence sur des contres ou des ballons perdus », analyse Castelletto.

« C'est comme ça, on va apprendre de nos erreurs, il faut continuer et garder notre personnalité. On s'est peut-être vu trop beau car la première période était bien engagée. Maintenant, c'est comme ça, on s'est fait taper derrière la tête », ajoute le défenseur camerounais.