Ile Maurice: Indignation et révélation

Les trois leaders de l'Alliance de l'opposition, Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger, étaient face à la presse hier samedi 28 octobre. Ils ont abordé plusieurs dossiers, le leader de l'opposition faisant aussi une révélation de taille dans l'affaire MMG...

Pour Navin Ramgoolam, cela fait un bail qu'il n'y a plus de «law and order» dans le pays. Pour lui, de nombreux incidents sont liés au trafic de drogue malgré la campagne du gouvernement contre ce fléau. Il est revenu sur plusieurs cas où des touristes ont été victimes d'agressions, «mais avec l'incident survenu à la Citadelle, les limites ont été dépassées, nous avons franchi une ligne rouge. Alors que la musique devrait rassembler...» Ce qui s'est passé selon lui n'est que choquant, incroyable et totalement inacceptable.

L'ancien Premier ministre estime en outre qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire. «C'est l'échec total de la police, du NSS notamment ! Je vous rappelle que le conseiller d'Anwar Husnoo a admis sur une radio qu'il avait des informations selon lesquelles il y aurait des problèmes à la Citadelle.» D'ajouter qu'il faut se montrer sévère face aux «pyromanes». Il a aussi voulu mettre les points sur les i concernant les fausses propagandes de Salim Abbas Mamode sur Radio Plus concernant les émeutes à la suite de la mort de Kaya.

Freedom of Information Act

Le leader des Rouges est aussi revenu sur le contrat entre la State Trading Corporation (STC) et le Mercantile and Maritime Group (MMG), qui est selon lui noyé dans une opacité totale. Il a dénoncé l'arrogance de Dorine Chukowry qui a refusé de rendre public le contrat sous prétexte qu'il est lié à une clause de confidentialité. «Elle a confirmé qu'il y a eu un appel d'offres mais on a tout de même négocié ailleurs... Paye en roupi-la zot pa ankor expliké sa ! Ena koripsyon ladan.» Il a pris l'engagement qu'une fois au gouvernement, il n'y aura pas de clause de confidentialité en ce qu'il s'agit des tenders. Il a aussi promis, à demi-mot, la tant attendue Freedom of Information Act.

Navin Ramgoolam a aussi abordé la Contribution sociale généralisée (CSG). «Nous avions attiré l'attention du public sur les dangers que cela comportait. Zamé mo ti pansé li pou fini sa larzan-la osi vite ki sa... Même les députés de la majorité ont été choqués.» Il a ensuite abordé les résultats du sondage de Synthèses-l 'express, qui reflète ce qui se passe sur le terrain, tout en regrettant que le sondage ait été effectué par téléphone. «Dimounn per pou kozé. Mé zot inn plin ek sa gouvernman-la.»

Xavier-Luc Duval s'est, lui, dit tracassé par le fait que les Mauriciens perdent leur capacité à s'indigner, à se mettre en colère et à protester, tant nous sommes habitués à la dégradation de la société... «Si nou pran tou normal, péi-la fini net.» Il a aussi indiqué que le Fisheries Bill est une des plus mauvaises lois qui aient jamais été proposées. «Cette loi cadenasse le secteur de l'économie bleue. Les possibilités de corruption, favoritisme et népotisme sont énormes..» Il est lui aussi revenu sur les clauses de confidentialité entourant Agaléga notamment. «Aucune information n'est divulguée à ce sujet au Parlement.»

MMG 17 % plus cher

Le leader de l'opposition est également revenu sur sa Private Notice Question adressée à Dorine Chukowry et demande à cette dernière «kouma dan biro minister MMG fer meyer offre, mé kan STC ouver tender lé 19 oktob, kot ti ena 4 soumissionnaires, le 'lowest tenderer', BB Energy, pé bat li par 17 %»... Il rappelle aussi à la ministre Chukowry que le contrat de Rs 16 milliards par an couvre non seulement le carburant fourni mais aussi les frais de transport.

Xavier-Luc Duval a aussi abordé le sondage Synthèses-l'express. «55 % des personnes interrogées pensent que la situation dans le pays s'aggrave. Un signal terrible pour ce gouvernement. La seconde préoccupation des Mauriciens est la drogue, parce que la situation est intenable...» Xavier-Luc Duval s'est aussi intéressé à un futur projet de loi, le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill. «Nous sommes contre le projet de loi du gouvernement qui oblige les planteurs, sous peine même de prison, à vendre leurs légumes en gros à Wooton. La solution est de créer quatre marchés régionaux à travers le pays.»

Paul Bérenger a, de son côté, soutenu que le ministre des Finances a lui-même annoncé qu'il n'y a plus de système de pension avec la CSG. «C'est une taxe et on utilise l'argent pour dépenser. Il n'y a aucune garantie pour l'avenir. Notre économie est en danger. Et les chiffres sont manipulés.» Au sujet de l'achat de carburant, le leader des Mauves affirme que la STC a lancé un appel d'offres et utilisé ces offres pour aller ensuite négocier - on ne sait à travers qui - avec le MMG. «Il y a corruption ! Que la population réalise l'importance de cette fuite de la ministre Chukowry !» De souligner que le Premier ministre a dû venir au secours de Chukowry en avançant que seul le MMG avait accepté d'être payé en roupies...