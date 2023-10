Cote d'Ivoire: Action gouvernementale - Les priorités et grands chantiers du nouveau Premier ministre

En attendant la feuille de route pour l’année 2024 qui sera élaborée avant la fin de cette année, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a fixé ses priorités et identifié ses grands chantiers. Il a annoncé une accélération de la mise en œuvre du Programme « Une Côte d’Ivoire solidaire ». Le Programme social du gouvernement (PSGouv) et le Programme jeunesse du gouvernement (PJGouv) demeureront au cœur de l’action gouvernementale.

Pour le Premier ministre Robert Beugré Mambé, il n’y aura pas de temps d’observation. Après son tout premier Conseil des ministres en tant que Premier ministre, le terrain l’attend. Le 18 octobre 2023, à 87 jours du coup d’envoi de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2023), le compte à rebours a bien commencé pour offrir au continent africain et au monde la plus belle des éditions.

Cet objectif-là pour le Président de la République, Alassane Ouattara, et pour les Ivoiriens est non négociable. Fort de son expérience réussie dans l’organisation des VIIIes jeux de la Francophonie en 2017, le chef du gouvernement, par ailleurs ministre des Sports et du Cadre de vie, a pris l’engagement devant le Chef de l’État de mettre en œuvre « promptement » toutes les instructions pour cet évènement suivi mondialement.

Si le pari est grand et mobilisera à coup sûr les énergies et les attentions, l’organisation de cette grand-messe du football n’occulte pas les autres chantiers ouverts et les défis qui attendent. Aussi, le gouvernement sera à la tâche pour accélérer la mise en œuvre du programme « Une Côte d’Ivoire solidaire ». Il vise à consolider les acquis de la dernière décennie et à accélérer le processus de transformation structurelle de l’économie ivoirienne. Le programme de société « Une Côte d’Ivoire solidaire » a pour objectif premier, l’amélioration des conditions de vie des populations, comme aime à le dire le Chef de l’État. Et cette attente est bien partagée par le nouveau Chef du gouvernement.

« Nous accorderons donc une attention particulière au traitement diligent des préoccupations des populations sur toute l’étendue du territoire », promet Robert Beugré Mambé.

Le Premier ministre a appelé « le gouvernement à plus d'actions, à davantage de résultats et à faire preuve d'ingéniosité créative, pour répondre chaque jour encore mieux, aux attentes de nos populations », réaffirmant ainsi la place de l'homme au cœur de cette Côte d'Ivoire solidaire.

Les autres chantiers vont se poursuivre. À ce sujet, le Premier ministre a évoqué la poursuite de la mise en œuvre des réformes clés et des projets structurants. Projet très attendu, le métro d’Abidjan va entrer dans une phase plus active dès ce mois de novembre.

Dans un contexte mondial marqué par la hausse des prix de certains produits de grande consommation, le gouvernement va renforcer la lutte contre la cherté de la vie et surtout poursuivre ses efforts pour répondre efficacement à la problématique de la sécurité alimentaire. Les grands équilibres sectoriels notamment dans le secteur de l’eau et de l’électricité ont également retenu l’attention de M. Beugré Mambé.

En outre, après l’adoption le mercredi 25 octobre du projet de loi de finances portant budget de l’État pour l’année 2024, le gouvernement s’attellera avant la fin de l’année, à l’élaboration et à l’adoption de la feuille de route 2024, qui servira de boussole à la mise en œuvre de l’action gouvernementale. Homme de dossiers, le Premier ministre suivra avec une attention particulière, l’exécution des différents chantiers. Il a donc exhorté chaque membre de son équipe à un « engagement inaliénable », dans l’humilité et l’écoute. Rappelant que les postes auxquels ils ont été appelés sont des missions de service public et de sacerdoce.