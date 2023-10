Sénégal: Radiation d'Ousmane Sonko, dissolution de PASTEF... - La Cour de justice CEDEAO statuera ce mardi en procédure d'urgence

Selon, Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d'avocats de Ousmane Sonko, la Cour de justice de la Cedeao va statuer ce mardi 31 octobre en procédure d'urgence sur les affaires de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, de la dissolution du parti PASTEF et la proposition d'une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et les instruments juridiques du droit international des droits de l'homme.

Dans une note partagée sur les réseaux sociaux par le média Jotna Média sur sa page Facebook, Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d'avocats de Ousmane Sonko, a annoncé que « La Cour de Justice de la Cedeao statuera en procédure d'urgence ce mardi 31 Octobre 2023 , sur la radiation de Ousmane Sonko, la dissolution de Pastef et la proposition d'une mesure alternative à la détention provisoire prévue par le droit national et recommandée par les instruments juridiques du droit international des droits de l'homme. »

Il faut rappeler qu'après sa condamnation pour corruption de jeunesse, dans l'affaire Sweet Beauté, Ousmane Sonko a été rayé des listes électorales par l'administration au motif que cette condamnation est définitive selon l'ancien ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall. Mais également, dans la foulée de son placement sous mandat de dépôt, le leader de Pastef a vu son parti dissoudre par les autorités.

Par ailleurs, les conseillers du maire de Ziguinchor, ont saisi à la Cour au fin de se prononcer sur une mesure alternative à la détention provisoire pour leur client qui depuis sa détention à la prison est mal en point à cause de sa grève de la faim.