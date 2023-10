Algérie: Sétif - L'importance de promouvoir le tourisme thermal au pays soulignée

SETIF — Les participants au Forum international sur le tourisme thermal, clôturé dans la soirée de samedi à Sétif, ont souligné, dans leurs recommandations, l'importance de promouvoir et de développer cette branche du tourisme.

La rencontre, tenue dans la salle du dôme du Park Mall, et inaugurée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, en présence de nombreux experts, algériens et étrangers, des ambassadeurs d'Arabie saoudite, de Croatie et de Bulgarie, ainsi que des représentants des ambassades d'Egypte, de Turquie, de Jordanie et de la République tchèque, a donné lieu à une série de recommandations émises par les deux ateliers "Les ressources thermales en Algérie et les opportunités d'investissement" et "Développement et standardisation des pratiques thermales et de thalassothérapie".

Il a également été rappelé la nécessité d'orienter l'investissement vers les bains traditionnels, dans le cadre du programme du gouvernement visant la modernisation de 34 bains traditionnels répartis dans 18 wilayas.

Les participants ont aussi appelé à une coordination permanente entre les services du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, l'Agence algérienne de promotion des investissements et les collectivités locales afin de surmonter les obstacles auxquels se heurte l'investissement dans le domaine du thermalisme.

Parmi les autres recommandations ayant émergé de ce forum international d'une journée, figure la nécessité d'oeuvrer à la modernisation des stations thermales en exploitation et leurs équipements selon qu'il s'agisse de structures destinées au tourisme médical ou au tourisme de loisirs.

%

L'importance de la formation et de la valorisation de la ressource humaine, qui reste "au coeur" de la modernisation de cette activité, a également été recommandée, ainsi que l'élaboration d'une nomenclature des professions thermales en développant la structure organisationnelle des établissements thermaux et en créant une autorité en charge des thermes et de la thalassothérapie.

De même qu'il a été recommandé de valoriser le partenariat public-privé dans la gestion des établissements thermaux, et de veiller à la modernisation et à l'entretien des équipements.