Algérie: Le ministre de l'Enseignement supérieur rencontre le président du CSJ

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a rencontré, samedi à Alger, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, pour mettre en place une stratégie de coopération visant à faire des étudiants et des jeunes la locomotive du développement dans l'Algérie nouvelle.

A cette occasion, M. Baddari a indiqué que cette rencontre avait permis de "mettre en place une stratégie et des programmes opérationnels dans les établissements de l'Enseignement supérieur pour faire des étudiants et des jeunes algériens la locomotive du développement dans l'édification de l'Algérie nouvelle", et ce, dans le cadre de "l'orientation générale du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il dit.

La coopération entre ces deux institutions vise à "former de jeunes étudiants au service de leur pays" en contribuant à "davantage de progrès et de développement dans les différents domaines", a-t-il expliqué.

M.Baddari a appelé les différents cadres du ministère à cordonner avec leurs homologues du CSJ et à les associer aux diverses activités scientifiques et étudiantes, notamment s'agissant du soutien à l'innovation étudiante, à l'entreprenariat, aux start-up et aux incubateurs d'entreprises.

Pour sa part, M. Hidaoui a indiqué que la rencontre avait permis de "prendre connaissance de la dynamique que connaît le secteur de l'Enseignement supérieur", révélant "la mise en place des cadre devant permettre au conseil de transmettre les préoccupations des étudiants au ministère de tutelle, en tant que trait d'union entre la jeunesse et les secteurs gouvernementaux".

Le président du CSJ a saisi l'occasion pour saluer "les efforts consentis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue d'assurer une meilleure formation à nos étudiants et d'ériger l'Université en espace créateur de richesse".