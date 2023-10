Maroc: Tenue à Rabat de la 2è édition du Marathon de l'ICESCO pour l'inclusion sociale

Rabat — La 2è édition du Marathon de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) pour l'inclusion sociale a été organisée, samedi à Rabat, sous le thème "Ensemble pour une solidarité sociale".

A travers l'organisation de cette 2è édition, l'ICESCO réaffirme l'importance de promouvoir le sport pour consolider les valeurs de coexistence et de paix, soutenir la cohésion, la solidarité et la résilience dans les communautés et contribuer à renforcer la santé physique et mentale et le bien-être, en se concentrant sur les personnes à besoins spécifiques.

Organisé par l'ICESCO et la Commission nationale marocaine pour l'éducation, les sciences et la culture, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et en collaboration avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce, la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire et la région de Rabat-Salé-Kénitra, ce Marathon a couvert un trajet d'environ neuf kilomètres et a connu la participation d'enfants de moins de 15 ans, d'adultes, de femmes et d'hommes ayant plus de 65 ans, ainsi que de personnes à besoins spécifiques.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Salim M. AlMalik, Directeur général de l'ICESCO, a souligné que ce Marathon a été l'occasion de promouvoir les valeurs de cohésion sociale et de solidarité entre les différentes couches de la société.

De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale marocaine pour l'éducation, les sciences et la culture, Jamal Eddine El Aloua, a indiqué dans une déclaration similaire que cette 2è édition du Marathon de l'ICESCO a été marquée par la participation de personnes des différentes catégories sociales, dont les personnes à besoins spécifiques, ce qui dénote de l'esprit de solidarité qui caractérise la société marocaine

Dans une déclaration à la MAP, Nadia, une étudiante ayant pris part au Marathon, a expliqué que sa participation à cette course vise, en plus de l'aspect sportif, à rencontrer d'autres participants qui partagent le même esprit de compétition, faisant part de sa joie de prendre part à une manifestation sportive d'une telle envergure.

Pour cette 2è édition, le Marathon de l'ICESCO a été remporté, dans la catégorie "Personnes à besoins spécifiques/garçons", par Redouane Loussif, devant Hicham Samou, et Hafid Lahrak.

S'agissant des "Personnes à besoins spécifiques/filles", la première place est revenue à Fadwa Moussamih, qui a devancé Ataa Fadli et Hiba Badiss.

Dans la catégorie "Dames (16-40 ans), la victoire a été décrochée par Hanane El Bejjaoui, tandis que Salma El Falhoun et Fatimazahra Defar sont arrivées respectivement à la 2ème et la 3ème place.

S'agissant de la catégorie "Dames de plus de 40 ans", Naima El Makhloufi a remporté le Marathon devant Asmae Derkaoui et Hanane Karakchou.

Dans la catégorie "Hommes (16-40 ans), Othmane Chefanji est arrivé à la première place, tandis que Aymane El Khomssi a terminé la course à la 2ème place et Mouhssine Ouissa à la 3ème place.

Pour ce qui est de la catégorie "Hommes de plus de 40 ans", le Marathon de l'ICESCO a été remporté par Mohamed Maji, devant Mohamed El Tibnaoui et Ahmed El Fettami.

Au terme de ce Marathon, des prix ont été remis aux vainqueurs dans les différents catégories.