Maroc: Le programme d'aide sociale directe, un chantier Royal modèle par sa contribution à un développement global et un investissement optimal dans le capital humain (universitaire)

Tétouan — Le chantier Royal d'aide sociale directe constitue un modèle de contribution à la voie d'un développement global, de consolidation des fondements de l'Etat social et un investissement optimal dans le capital humain, a souligné le président du Centre international d'observation des crises et de prospection des politiques, Ahmed Dardari.

L'universitaire et professeur à l'Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce modèle de développement social découle de la philosophie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa vision éclairée dans la gestion des affaires sociales nationales, et puise ses fondements dans les valeurs de solidarité et de la volonté de placer le citoyen au coeur de la voie du développement.

M. Dardari a rappelé que SM le Roi, depuis Son accession au trône de Ses distingués prédécesseurs, a accordé une attention particulière aux catégories sociales vulnérables, et a donné ses instructions pour mettre en oeuvre de nombreux projets sociaux ayant un impact direct sur les citoyens concernés, expliquant que cette initiative consacre une voie équilibrée et à long terme pour réduire les disparités sociales et consolider les fondements de l'État social qui fournit des services de base à toutes les couches sociales.

Le programme d'aide sociale directe, qui concerne les catégories sociales vulnérables, devrait coûter environ 25 milliards de dirhams (MMDH) au cours de l'année 2024, et 29 MMDH en 2026, a-t-il enchaîné, notant qu'il intervient dans un contexte de réforme sociale continue « sérieuse et responsable », qui a débuté avec la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, la mise à niveau du système national de santé, la réforme du système de l'éducation et de la formation, ainsi que la mise en oeuvre du nouveau programme relatif à l'aide au logement.

L'universitaire a également souligné que cette initiative découle du grand et sérieux intérêt Royal pour les citoyens en situation de vulnérabilité ou de pauvreté, expliquant qu'elle intervient dans un contexte international et régional caractérisé par une inflation mondiale importante, par l'augmentation des prix du carburant ainsi que par la crise ukrainienne.

Selon l'universitaire, ces ateliers constituent l'une des pierres angulaires d'une « véritable révolution sociale menée par Sa Majesté le Roi pour parvenir à un développement global », estimant que ces chantiers peuvent être décrits comme « un nouveau contrat social entre l'Etat et les citoyens ».

Et d'ajouter que ces chantiers Royaux se caractérisent par la concomitance du concept d'Etat solidaire, en tant que valeur noble ancrée dans l'identité marocaine, et de la volonté de réaliser le décollage économique souhaité, en rationalisant le soutien et l'investissement dans le capital humain pour relancer le cycle économique et oeuvrer à la réduction des disparités sociales et spatiales.