Congo-Brazzaville: Sommet des trois grands bassins forestiers - Les femmes entrepreneures s'engagent en faveur de l'écologie

En marge du sommet des trois bassins forestiers, le magazine Ayana a organisé le 27 octobre à Brazzaville l'édition Congo-Brazza de « Super Woman », en collaboration avec le ministère des PME et de l'Artisanat, sous le patronage de l'épouse du chef de l'Etat, présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de l'édition, accompagnée de la première dame de l'Union des Comores, Ambari Azali Daroueche .

Des femmes entrepreneures venues de plusieurs pays ont pris part à l'édition Congo-Brazza de « Super Woman » organisée sur le thème « L'entrepreneuriat féminin au service du développement ». L'initiative a pour vocation de présenter les défis des femmes engagées en faveur de l'écologie au Congo et de proposer des solutions pour réussir dans ce secteur. « Notre vision a toujours été d'accompagner les femmes francophones d'Afrique dans leur développement personnel et professionnel. Super Woman est le rendez-vous qui permet de trouver l'espace d'échange, de transmission, de mise en lumière pour les femmes de différentes catégories socioprofessionnelles, de différentes générations, parce que nous croyons que c'est par ces moyens que nous pouvons être meilleures », a expliqué Amie Kouamé, fondatrice d'Ayana, le premier magazine digital dédié à la valorisation de la femme africaine en Afrique francophone.

L'édition spéciale « Super Woman » a pour objectif, a-t-elle précisé, de célébrer les femmes « extraordinaires » pour écouter leurs histoires « aspirantes » afin d'explorer comment les soutenir davantage. « Nous allons discuter des défis qu'elles ont remportés et des opportunités qu'elles ont saisies pour créer un univers plus vert, plus durable pour les nations », a déclaré Amie Kouamé.

Dans son discours d'ouverture, la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné l'importance de la rencontre dont l'objectif est « d'accompagner les jeunes femmes vers l'épanouissement socioculturel et le succès professionnel, tout en les plaçant au cœur de la préservation de notre environnement et en se basant sur l'expérience de parcours de femmes aspirantes, battantes, dynamiques... ». « La femme est une entrepreneure naturelle. Il ne lui reste qu'à s'informer, à se former, à se formaliser pour espérer atteindre du succès », a assuré la ministre.

S'exprimant au nom de l'épouse du chef de l'Etat, présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, sa directrice de cabinet, Blandine Malila, a relevé que « le rôle central que les femmes jouent dans la préservation de la planète et dans la construction d'un avenir plus durable appelle à poursuivre la réflexion dans l'objectif d'avoir une démarche concertée, enrichie d'expériences individuelles et collectives, d'ici et d'ailleurs, vers des horizons prometteurs portés par des femmes conscientes de leur responsabilité envers leur progéniture... ».

Au cours de la rencontre, des exposés ont été faits pour répondre sur des questions variées comme « Femmes entrepreneures dans le développement durable au Congo, quels défis ? » ; « Développement durable, quels secteurs porteurs pour les femmes entrepreneures ? ». Des témoignages de femmes entrepreneures intégrant les principes du développement durable dans leurs entreprises ont été donnés. Il s'agissait aussi, à travers le partage d'expériences, d'identifier des secteurs de développement durable dans lesquels les femmes peuvent investir ou intégrer des habitudes pour une meilleure rentabilité. Signalons que l'écologie est un des grands enjeux fondamentaux du siècle et beaucoup de femmes l'ont bien compris.