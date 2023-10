Afrique: Championnat d'Afrique et Arabe d'Haltérophilie - L'Algérie totalise 93 médailles

LE CAIRE — La moisson algérienne aux Championnats d'Afrique et arabe d'haltérophilie qui se poursuivent en Egypte jusqu'au mardi, a atteint après les épreuves de la 3e journée (samedi), un total de 93 médailles (30 or, 36 argent et 27 bronze), en attendant, les résultats des trois dernières journées, a-t-on appris, dimanche, auprès de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).

Après la belle moisson de la journée d'hier (samedi) de la cadette Douaa Bouabdellah (71 kg) auteur d'un total de 15 médailles chez les cadettes, juniors et seniors dont 9 en argent chez les cadettes (Arabe et Afrique) et 3 bronze en senior, c'était au tour du junior Akram Chekhchoukh (67kg) qui s'est illustré avec un total de 9 médailles, réparties comme suit: 3 or en Arabe et autant en Afrique chez les juniors, et 3 consécrations en séniors au niveau arabe, chez la catégorie des séniors (1 or, 1 argent et 1 bronze).

Son compatriote cadet, Khaled Souheil Ouksini (67kg) qui a ajouté à l'Algérie, lors de la même journée, 3 médailles d'or en Afrique chez les cadets et 3 bronze au niveau africain en juniors.

Il est à signaler également la récupération du cadet Touiri Med Islam (55kg), ses trois (3) médailles d'or/Afrique chez les juniors qui ne lui ont pas été comptabilisées, lors de la compétition de la 3e journée, par omission.

Ainsi le jeune Touiri a totalisé en tout, 15 médailles en cadet, junior et séniors dont 7 or (cadet et junior/Arabe et Afrique), devenant le meilleur médaillé algérien depuis le début des Championnats d'Afrique et arabe d'haltérophilie, jeudi dernier au Caire.

L'Egypte, pays hôte des joutes, domine les épreuves des Championnats d'Afrique et arabe d'haltérophilie, en attendant les résultats des compétitions des trois dernières journées.

L'Algérie est représentée par vingt-sept (27) athlètes dont onze (11) filles, toutes catégories (cadets, juniors et seniors), à ces deux compétitions marquées par la participation de quelque 193 haltérophiles issus de 27 pays.