Congo-Kinshasa: Beni - Dialogue démocratique pour la prévention des conflits pendant le processus électoral

L'ONG Interpeace a initié, vendredi 27 octobre, à Beni (Nord-Kivu) une séance de dialogue démocratique de prévention des stéréotypes et de la manipulation, liés au conflit de leadership pendant le processus électoral.

Cette activité entre dans le cadre du projet « Soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et au grand Nord-Kivu », financé par de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au processus de médiation et de résolution pacifique des conflits liés au processus électoral.

Les leaders communautaires, les autorités politico-administratives de la ville et du territoire de Beni, les responsables de la sécurité, les acteurs politiques, les organisations féminines, les jeunes, les groupes et mouvements de pression, les responsables du PDDRC-S ainsi que de la MONUSCO participent à ce dialogue démocratique.

A travers ce dialogue, les organisateurs voudraient placer tous ces acteurs au centre des solutions pouvant permettre de lutter contre l'escalade de la violence et des conflits pendant le processus électoral en cours.

« On voudrait donner à la communauté un espace raisonnable, un espace rationnel à travers lequel et la communauté, et les candidats, et les partis politiques, bref : toute la dynamique politique, de réfléchir dans la rationalité à faire passer ce processus dans un climat apaisé pour les élections apaisées comme l'a toujours souhaité la communauté » explique Janvier Kasayiryo, l'un des facilitateurs de cet échange communautaire.

Il a ajouté : « On peut résumer l'attente de la population par une capacité de la communauté et des élus de faire passer ces élections pas de manière musclée mais dans un climat rationnel qui permet aux gens de réfléchir et de faire des choix éclairés par rapport à l'avenir de toute cette communauté et l'avenir de notre pays ».

Les participants seront chargés de sensibiliser la population pour qu'elle opte pour un processus électoral apaisé avec des personnes qui peuvent les représenter valablement aux instances de prise de décision.