Maroc: La Cité ocre au rythme d'un carnaval haut en couleur

Les festivités programmées dans le cadre de la 5ème édition du Festival international "Marrakech Folklore Days" se sont poursuivies, samedi, avec l'organisation au "M Avenue", d'un carnaval haut en couleur mettant à l'honneur 32 troupes marocaines et étrangères.

Le public, qui a afflué en masse, a interagi avec les chants et les danses présentés par les troupes participantes, dont les membres tenaient à apparaître dans leurs costumes traditionnels, réussissant ainsi le pari de jeter la lumière, en toute élégance, sur une partie des cultures de leurs pays respectifs.

Dans une ambiance festive, conviviale et bon enfant, les troupes participantes ont ainsi sillonné le "M Avenue", sous le regard admiratif et des salves d'applaudissements ininterrompus des festivaliers. Dans une symbiose inouïe, des musiciens appartenant à ces troupes se sont mêlés à la foule, en marchant ensemble le long de cette avenue pour chanter haut et fort et célébrer, comme il se doit, le dialogue interculturel et l'ouverture sur autrui, et promouvoir la paix.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l'Association patrimoine et culture, Youssef Hosni, a souligné que la participation de plusieurs troupes issues d'Afrique, d'Europe et d'Asie symbolise la paix et la stabilité, dont jouit le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que la thématique de cette édition traduit la diversité des cultures et affluents du Maroc.

"Ce festival met en exergue l'ouverture du Maroc aux cultures du monde", a-t-il affirmé, ajoutant que cette édition est une expression de solidarité avec les habitants des zones touchées par le séisme, à travers la programmation de performances artistiques de troupes étrangères au centre d'hébergement des jeunes d'Al Haouz à la Cité ocre, afin de leur apporter sourire et joie, de les consoler et leur permettre de découvrir les nombreuses cultures représentées à ce festival.

Dans une déclaration similaire, le représentant de l'une des troupes africaines, Daniel Misamurai, a exprimé sa joie de la participation de cette troupe, composée de membres issus de plusieurs pays africains, tels que le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. "Cette troupe participe pour mettre en avant la diversité culturelle du continent africain, notamment dans la ville de Marrakech, considérée comme une destination touristique au rayonnement mondial", a-t-il enchaîné, soulignant que le festival est l'occasion d'apprécier une variété de cultures différentes provenant de plusieurs pays.

La vice-présidente de la troupe folklorique "Nouch", issue de la ville française des Sables d'Olonne, Laurence Charrier, a, pour sa part, souligné que la participation de cette troupe folklorique est la première du genre à ce festival, relevant que cet événement représente une opportunité de mettre en valeur la culture de cette ville française à travers ses tenues traditionnelles, qui remontaient aux années 1900, ainsi que les danses exécutées par les membres de la troupe, qui reflètent la vie quotidienne de cette ville balnéaire et touristique.