Afrique: Ligue africaine de football - Mamelodi Sundowns surprend Al Ahly, le Wydad domine l'Espérance

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont surpris les Égyptiens d'Al Ahly (1-0) et le Wydad Casablanca a pris le dessus sur l'Espérance Tunis (1-0), ce dimanche 29 octobre lors des demi-finales aller de la Ligue africaine de football.

La première manche est actée. Les demi-finales aller de la Ligue africaine de football se sont tenues ce dimanche 29 octobre, voyant Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca s'imposer chacun par la plus petite des marges face à leurs adversaires du dernier carré de la compétition.

C'est d'abord la surprenante formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns qui a fait trébucher les Égyptiens d'Al Ahly, récents vainqueurs de leur 11e Ligue des champions CAF et prétendants sérieux à la victoire finale dans cette toute première Ligue africaine de football de l'histoire. Auteurs d'une superbe campagne la saison passée en Ligue des champions, les Sud-Africains ont continué sur leur lancée dans cette nouvelle compétition en se montrant plus remuants que leurs adversaires sur l'ensemble du match, malgré de nombreuses frappes non cadrées.

C'est finalement le milieu de terrain Thapelo Maseko qui est venu donner l'avantage à son équipe d'une frappe croisée aux abords de la surface qui a trouvé le petit filet gauche d'El-Shenawy (52e, 1-0). Dominateurs lors de ce match aller, les Sud-Africains devront néanmoins réaliser un match retour solide, le 1er novembre, face au cador égyptien pour espérer rejoindre la finale.

%

Le Wydad Casablanca s'adjuge le match aller

Dans l'autre rencontre de la journée, ce sont les Marocains du Wydad Casablanca qui ont remporté cette première manche aller face à l'Espérance de Tunis (1-0). Après plusieurs tentatives mal ajustées, dont une tête d'Ayoub El Amloud toute proche de trouver le chemin des filets en première période (36e), Amine Aboulfath a forcé le gardien tunisien à s'interposer pour repousser sa frappe cadrée dans la surface (40e).

Dominée, l'Espérance a cru renverser le match grâce au Brésilien Rodrigues Silva, dont le tir a été dévié in extremis par Youssef El Motie (41e). C'est Hicham Boussefiane qui a finalement concrétisé la domination du Wydad suite à un centre enroulé aux abords de la surface pour son coéquipier devant la cage ; ce ballon travaillé n'a pas été touché et a trompé le gardien tunisien (58e, 1-0). Cette victoire par la plus petite des marges obligera les Marocains à rester vigilants la semaine prochaine lors du match retour à Tunis.