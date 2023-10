Angola: Le Ministre de la Culture propose l'enseignement du Kimbundo dans les écoles brésiliennes

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a suggéré vendredi à l'UNESCO l'introduction du dialecte angolais Kimbundo dans le système éducatif brésilien, afin de permettre à ce pays de mieux mettre en valeur son africanité et ses liens historiques avec l'Angola.

Intervenant à la cérémonie de présentation d'un volume de trois livres axés sur l'Afrique, le gouvernant a déclaré qu'il y avait déjà quelques applications sur Kimbundo et que, en tant que Recteur de l'Université Indépendante d'Angola, il avait vécu cette expérience à travers Radio Unia.

« Je vous lance donc un défi, car je n'aime pas parler sans produire de résultats. J'ai reçu et je suis disponible pour fournir à l'UNESCO, dans une première phase, un professeur pour donner, par vidéoconférence, des cours de Kimbundo pour l'UNESCO", a-t-il annoncé.

Ainsi, a-t-il souligné, si cela vous intéresse, « tout comme nous le faisons avec nos conférences, nous transformerons notre grand océan en un petit fleuve, en transmettant la langue Kimbundu pour l'apprentissage et une plus grande affirmation de votre africanité ».

Le gouvernant s'adressait à un petit groupe d'enseignants et d'écrivains brésiliens et angolais, ainsi qu'à des membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et des étudiants de l'Union des écrivains angolais (UEA).

A l'occasion, Filipe Zau a déclaré que l'initiative susmentionnée est une raison philosophique et non doctrinale très importante pour qu'ensemble les deux pays puissent construire efficacement un avenir meilleur pour les générations futures, notamment en Angola et au Brésil.

« C'est dans cet esprit que les Archives nationales sont ouvertes à notre collaboration; travailler sur les sources d'un côté et de l'autre pour que nous puissions également conserver et numériser ces sources.», a-t-il dit.

Quant aux ouvrages présentés, il s'agit de trois livres différents, tous avec des approches centrées sur la réalité africaine et les Africains, à savoir "As mentiras do Ocidente" (Les mensonges de l'Occident), "Mulher negra e ancestralidades" (Femme noire et ancêtres) et "Racismo" ( Racisme), au total à trois mille exemplaires, publiés par Selo Negro.

Tous comptent plus de 100 pages et ont été édités sous la coordination de Dagoberto Fonseca, professeur à l'Universidade Estadual Paulista. Ils ont été lancés au Brésil le trimestre dernier de cette année et, en Angola, ils sont vendus à 17 000 kz, 34 000 kz et 43 mille kwanzas.