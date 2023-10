Angola: L'hôpital de Prenda disposera d'un service de néphrologie

Luanda — L'Hôpital de Prenda disposera d'une salle dédiée aux services de néphrologie, a annoncé samedi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La néphrologie est la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins.

Les nouveaux services verront le jour suite aux travaux de réhabilitation et d'agrandissement menés depuis 2021. Jusqu'à présent, les salles d'opération, les zones de consultations externes, en partie les zones de services de consultation interne, l'unité de soins intensifs, d'orthopédie et traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie générale et maxillo-faciale.

Selon la ministre, qui parlait à la presse au terme de la visite d'inspection des travaux de l'hôpital Prenda, effectuée par le Président de la République, João Lourenço, depuis sa construction en 1974, il n'y a jamais eu de travaux de requalification.

"Nous étions déjà dans une situation très difficile et l'hôpital lui-même, de sa propre initiative, a trouvé des ressources et a progressivement amélioré certaines zones prioritaires de l'immeuble", a renforcé la ministre.

Sílvia Lutucuta considère l'Hospital de Prenda comme une grande école pour diverses spécialités.

L'hôpital national de troisième niveau a une capacité de 250 lits et 82 moniteurs d'hémodialyse, y compris les soins intensifs, et accueille quotidiennement plus de 700 patients.

Les statistiques montrent qu'au cours du premier trimestre de cette année, un total de 72 951 patients y ont été traités.

En activité depuis 1974, l'Hôpital Prenda fournit des soins médicaux et chirurgicaux de moyenne et haute complexité grâce à des équipes qualifiées et développe des programmes de recherche et de formation dans les spécialités de neurologie, orthopédie, chirurgie générale, ophtalmologie et médecine interne.