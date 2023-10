Sénégal: Consultations médicales gratuites - 603 personnes examinées à Mbeuleukhé, un important lot de matériels et de médicaments déployé

Les anciens membres fondateurs de l'Amicale des élèves et étudiants ressortissants de Mbeuleukhé (Aeerm) ont tenu, le samedi 21 octobre dernier, la 9éme édition des consultations médicales gratuites au niveau de leur localité, située dans le département de Linguère.

Au cours de cette journée, quelque 603 consultations ont été réalisées par une équipe médicale de différentes spécialistes et un important lot de matériels et de médicaments d'une valeur de plus de 2 500 000 FCFA déployé, a-t-on appris des organisateurs.

La même source de renseigner que 54 % des patients consultés résident à Mbeuleukhé et 44 % sont venus de 25 villages voisins, situés dans les (4) communes limitrophes que sont Yang Yang (22% des consultations) Mboula (10 %), Tessékré Forage (12%) et Kamb (2%). Ainsi, le poste de santé a polarisé, à ce jour, des villages situés sur un rayon de 40 km.

A signaler, par ailleurs, que l'exploitation des registres de consultations fait état d'une proportion de 13% des maladies cardiovasculaires et gériatriques dont les HTA sont plus fréquentes.

En médecine générale, lit-on dans le document, d'autres pathologies fréquentes ont été identifiées à savoir l'arthralgie, la lombosciatalgie, l'ulcère gastroduodénal, les parasitoses, la dermatose et les conjonctivites. Les médecins généralistes ont ainsi recommandé la mise à disposition d'un ECG lors de la prochaine campagne.

Pour ce qui est de la chirurgie dentaire, 84 activités ont été réalisées, dont 67 extractions, 15 référés et 02 dentino (CVI). Mais ces activités, qui ont porté plus sur les hommes (69 %) que sur les femmes (31%), ont révélé deux pathologies principales : la carie dentaire et la parodontopathie.

L'équipe des chirurgiens-dentistes a recommandé une meilleure gestion des ordures (OPCT, DASRI, etc.), la mise en service d'un fauteuil mobile pour une meilleure prise en charge des cas urgents et une collaboration avec la chirurgie dentiste du district (de Dahra) pour un suivi des cas référés, détaille la même note. Qui relève que le diagnostic sur la pédiatrie, fait apparaître une fréquence de diverses pathologies comme syndrome grippal, dermatose, rhinite, conjonctivites, toux et rhume, amygdalite, mycose, abcès péri-oculaire, parasitoses, entre autres.

28 patientes ont fait l'objet de dépistage du cancer du col de l'utérus !

En gynécologie, les anciens membres de l'Aeerm informent que pas moins de 80 patientes ont été prises en charge, dont 28 ont fait l'objet de dépistage du cancer du col de l'utérus. Les résultats ont révélé que quatre (4) cas présentent des zones suspectes et des FCV ont été demandées.

Par ailleurs, 21 % des patients consultés ont des infections génitales et un cas de nodule mammaire bilatéral a été noté. Ainsi, une mammographie a été recommandée pour la prochaine campagne. Par ailleurs, les médecins gynécologues assistés par des sages-femmes et l'ICP ont pu assister une patiente qui a accouché d'un mignon bébé au moment des consultations.

Il noter, enfin, d'autres activités réalisées ont trait à la circoncision (15 enfants pris en charge à travers une collaboration avec un cabinet privé et qui assure leur suivi), aux tests de glycémie sur 18 patients, des pansements et aux consultations à domiciles pour des personnes à mobilité réduite.

Pour rappel, les initiateurs de cette action sociale ont été appuyés par la Mairie, le Comité de développement sanitaire (Cds) du poste de Mbeuleukhé), des étudiants, membres de l'Aeerm et cinq (5) Associations sportives et culturelles (Asc) de la commune.