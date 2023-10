Ile Maurice: «Crypto-arnaqueurs» - Pravind Jugnauth utilisé comme appât...

Avec les réseaux sociaux et l'information instantanée, il est de plus en plus fréquent de voir des publications prétendant offrir des opportunités financières miraculeuses, promettant des richesses rapides en un rien de temps. Ce qui est à la fois intrigant et alarmant, c'est la manière dont les escrocs derrière ces messages exploitent la notoriété de personnalités politiques pour duper le public. Depuis quelques jours, un post circule sur Facebook prétendant qu'un entretien exclusif avec la presse indienne dévoile comment Pravind Jugnauth aurait amassé sa fortune grâce à des investissements dans la cryptomonnaie... Décidément même notre Premier ministre n'y échappe pas.

Des publications montrant des entretiens fictifs avec des personnalités politiques, dont Pravind Jugnauth, prétendent que ces personnalités ont acquis leur fortune en utilisant des méthodes secrètes pour s'enrichir grâce à la cryptomonnaie. Dans le passé, le président de la République Pradeep Roopun ou encore Roshi Bhadain avaient fait l'objet de ces publications. Cette fois, dans le post de la page Xeewow, les malfrats prétendent que le Premier ministre s'entretient supposément avec la célèbre journaliste indienne Geeta Mohun.

L'entretien qui n'en est pas un s'articule autour des révélations de Pravind Jugnauth sur l'outil qu'il a utilisé pour se faire de l'argent. «Let me tell you something: you don't have to work to be rich. If you realize that, you will be fine», peut-on lire à titre d'exemple. Sollicité, le bureau du Premier ministre est catégorique : ces publications sont des arnaques soigneusement élaborées pour attirer des individus mal avisés en quête de gains faciles. «Les escrocs derrière ces messages exploitent la réputation de personnalités politiques pour duper le public», dit-on.

Les personnes derrière ces campagnes frauduleuses cherchent ainsi à exploiter la crédibilité des personnalités politiques pour gagner la confiance de leurs cibles. Ils utilisent des astuces marketing pour convaincre les gens que des personnalités publiques ont personnellement approuvé leurs méthodes d'investissement, incitant ainsi les cibles à investir leur argent dans des programmes ou des plateformes douteuses. Les conséquences de ces escroqueries financières peuvent être dévastatrices. Les victimes peuvent perdre d'importantes sommes d'argent et se retrouver confrontées à des problèmes financiers considérables. Il est donc crucial de rester vigilant et de ne pas se laisser berner par ces allégations frauduleuses.

Contrôle difficile

Surtout qu'il est difficile pour les autorités régulatrices de contrôler ce genre de publications ou même de prendre des sanctions. Pour se protéger contre de telles arnaques, les autorités recommandent de suivre quelques principes de base, entre autres, de se méfier des offres trop belles pour être vraies car si une opportunité d'investissement semble trop alléchante, elle peut être une arnaque. On demande aussi de vérifier les sources avant de croire en une information.

«N'accordez pas votre confiance aveuglément. Il est mieux de consulter des experts financiers. Si vous envisagez de faire un investissement, il est judicieux de consulter un conseiller financier qualifié qui peut vous guider en toute légitimité, car on ne fait pas des investissements au petit bonheur sur des réseaux sociaux», dit un officier de l'Information and Communication Technologies Authority of Mauritius. Ce dernier conseille aussi de signaler une arnaque ou une publication trompeuse sur les réseaux sociaux aux autorités compétentes.

En fin de compte, il est essentiel d'exercer une prudence extrême lorsqu'il s'agit d'investissements financiers et de ne jamais prendre pour argent comptant les allégations extravagantes qui circulent en ligne, surtout sur les réseaux sociaux.